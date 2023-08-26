Киев назвал возможные уступки России «геостратегическим фиаско Запада»

Если строить разговор с Москвой на уступках, это приведет к «антидемократической контрреволюции», заявил Данилов. Москва требует безоговорочного выполнения своих условий для завершения конфликта

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и уступки в его пользу станут геостратегическим фиаско западных стран, заявил Politico секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«[Начнется] обратный отсчет до начала антидемократической контрреволюции и наступления автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая», — добавил он.

Предлагающие Украине согласиться на моментальное прекращение огня, уступку территории или заморозку конфликта, не стремятся к миру, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: «Они приглашают Украину умереть. Это путь к более масштабной войне после того, как Путину будет дана передышка».

Российские власти предлагают Украине возобновить мирные переговоры на условиях Москвы. Среди требований — нейтральный статус Украины, «денацификация» и демилитаризация соседнего государства, признание суверенитета России над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Власти Украины отказываются от диалога до тех пор, пока Россия не выведет свои войска. Президент Владимир Зеленский предложил «формулу мира» из десяти пунктов. Москва говорила, что не согласна на обсуждение украинского плана без признания текущих реалий.

В Верховную раду в августе внесли законопроект о запрете на территориальные уступки при решении конфликтов, один из авторов — председатель парламента Руслан Стефанчук. Зеленский подчеркивал, что Киев не станет обменивать территории на возможность вступить в НАТО. «Менять НАТО на наши земли — это нечестный разговор, это нечестный диалог, это искусственная провокация», — пояснял он.

6 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в Кремле не видят предпосылок для достижения какого-либо мирного соглашения. «Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал Песков.