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Война санкций ,  
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Bild опубликовала содержание разговора Шольца и Макрона о Путине

Bild: Шольц высказал сожаление Макрону из-за реакции Путина на санкции
Сюжет
Война санкций
Согласно расшифровке беседы, канцлер Германии в одном из разговоров с французским коллегой высказал сожаление по поводу реакции президента России на санкции
Олаф Шольц и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц в одном из разговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном высказал сожаление по поводу отношения президента России Владимира Путина к введенным против Москвы санкциям из-за военных действий на Украине. Содержание беседы Шольца и Макрона опубликовала газета Bild. Расшифровку разговора двух европейских лидеров по итогам переговоров с Путиным, на которую ссылается издание, приводит в своей новой книге «Ernstfall — Regieren in Zeiten des Krieges» журналист Стефан Ламби.

Точная датировка разговора отсутствует, но в беседе канцлер упомянул переговоры с Путиным, состоявшиеся 4 марта 2022 года, через девять дней после начала боевых действий. Макрон спрашивает Шольца, как прошли переговоры, состоявшиеся «этим утром».

Шольц в разговоре со своим французским коллегой отметил, что ситуация «лучше не станет». Немецкий лидер обратил внимание на то, что Путин во время беседы совсем не говорил о санкциях. «Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях», — сказал Шольц. Макрон подтвердил, что в разговоре с ним российский президент также не говорил об этом.

По словам канцлера, Путин рассказывал ему по телефону «о демилитаризации и денацификации», а также просил признать Крым частью России и независимость ДНР и ЛНР. «Ничего нового, если говорить прямо», — отметил глава немецкого правительства.

Шольц также рассказал, что спросил Путина о возможности встречи в четырехстороннем формате. Тот, по словам немецкого лидера, в ответ выразил готовность встретиться втроем, без украинского президента Владимира Зеленского, а также без какого-либо прекращения огня. «Потом Путин сказал, что украинская делегация уехала в Польшу, потому что они хотят поговорить с президентом США, чтобы получить от него указания», — пересказал содержание разговора с Путиным Шольц.

Французский лидер в ответ подтвердил, что у него был «очень похожий» диалог с российским коллегой.

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Президент России не раз утверждал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, в отличие от Киева.

Кремль в марте 2022 года сообщал, что телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся по инициативе немецкой стороны, в нем президент «изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил ее цели и задачи, которые непременно будут реализованы».

С начала военных действий на Украине президент России созванивался с Макроном и Шольцем более десяти раз. Однако ни с президентом Франции, ни с канцлером Германии Путин с начала российской военной операции не виделся.

Путин называл санкции против России безумными и бездумными и отмечал: расчет западных стран на то, что санкции развалят экономику страны, не оправдался. При этом он призывал не расслабляться, несмотря на то что российская экономика показывает «позитивную динамику» с июля прошлого года. Это связано с тем, что отечественные компании занимают ниши ушедших западных фирм и развиваются связи с растущими экономиками Востока и Юга, пояснял президент.

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Елена Чернышова
Олаф Шольц Эмманюэль Макрон Владимир Путин телефонный разговор санкции против России
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