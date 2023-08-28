Мэр Уссурийска объяснил свою фразу о безразличии властей

Мэр Уссурийска Корж: фраза о том, что властям плевать на жителей, вырвана из контекста

Приморье пережило сильный тайфун и затяжные дожди, реки вышли из берегов. В ответ на жалобы местных жителей мэр Уссурийска обвинил федеральные власти в безразличии. После публикации записи он заверил, что городу всегда помогают

Евгений Корж (Фото: EvgeniyKorzh / Telegram)

Мэр Уссурийска Евгений Корж назвал свои слова с критикой федерального центра вырванными из контекста, пишет местное издание News.vl.

Речь идет о видеозаписи, которая появилась в интернете в середине августа. На ней мэр, не выходя из машины, экспрессивно отвечает на вопросы стоящих на улице местных жителей. Начало разговора не попало на камеру, запись начинается с вопроса «А до войны?», на что Корж отвечает, что 11 млрд руб. городу «не дают и не дадут».

«Все реки федеральные, нам туда зайти вообще не дают. Федеральные, вы поймите. Мы пишем бумаги — похер. Вся собственность — федеральная. Им насрать на нас с вами. Так что не надо меж собой. А мы сейчас сделали такую пробку, все стоят и ругаются. Пацаны, вы что делаете?» — сказал Корж и попросил собеседников «разъезжаться».

Спустя две недели журналист спросил у мэра, действительно ли он говорил фразу «им насрать на нас с вами».

«Эта вообще фраза вырвана из контекста», — ответил он. Корж рассказал, что в тот вечер посещал затопленные места, его внимание привлекли местные жители, которые при помощи грузовика перекрыли движение у Пушкинского моста, образовалась большая пробка. В ходе беседы уссурийцы заявили ему, что власти «ничего не делают».

Корж рассказал, что реки находятся в федеральной собственности, их следует передавать руководствам регионов, а те — муниципалитетам. По его словам, в сентябре в Госдуме рассмотрят соответствующий законопроект. Мэр заверил, что «нам все помогают», а если бы не федеральные структуры, то городу пришлось бы тяжело.

«Юрий Петрович [Трутнев] лично держит на... он всегда, все наводнения, он всегда приезжает, помогает, делает, ну и у него есть чему поучиться. И [у] нашего губернатора [Олега Кожемяко], все помогают, нет такого. Все прилетели к нам, только вода начала идти, уже все службы были, краевые, федеральные, муниципальные, МЧС, Министерство обороны, все», — сбивчиво заявил уссурийский мэр.

В этом месяце в Приморье прошли затяжные ливни и тайфун Khanun, начались наводнения, реки вышли из берегов. Более 65 населенных пунктов пострадали, эвакуированы свыше 2 тыс. человек. В середине августа в регионе объявили режим ЧС.

Приморский гидрометцентр передавал, что 23 августа во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков за полдня — 72 мм в городе и 80 мм в пригороде. Норма для всего августа — 176 мм. Около около 70 тыс. жителей остались без электроснабжения 25 августа после сильных ливней, часть жителей эвакуировали.

Синоптики прогнозируют, что осенью регион ждет новый тайфун с ливнями. По их расчетам, тайфун Saola в начале сентября накроет Тайвань и двинется на север Желтого моря, он может втянуть в свою циркуляцию тропический вихрь Haikui и направить его к Северной Корее. «При таком сценарии в середине первой декады сентября в Приморье возможно очередное ухудшение погодных условий. Утешает то, что до середины первой декады сентября еще далеко и за это время много чего может измениться», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.