Гидрометцентр: во Владивостоке выпала около половины месячной нормы осадков за полдня

Во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков за полдня

Во Владивостоке выпало 72 мм осадков в городе и 80 мм в пригороде за полдня, сообщает ТАСС со ссылкой на приморский гидрометцентр. Норма для всего августа — 176 мм.

В правительстве региона сообщили, что 23-25 августа на реках ожидается подъем воды на 0,5-1,5 метра из-за обильных осадков.

«В верховьях и на малых водотоках возможны резкие подъемы до 2,1 метра. На отдельных участках возможен выход рек из берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым и речным стоком», — говорится в сообщении. Спасательные подразделения и дорожные предприятия привели в состоянии повышенной готовности.

В августе в Приморье наводнения начались из-за сильных затяжных дождей и тайфуна «Ханун». Последствия стихии затронули свыше 65 населенных пунктов, спасатели эвакуировали более двух тысяч человек. На территории края развернули пункты временного размещения, местным жителям направляют гуманитарную помощь. В регионе ввели режим ЧС,