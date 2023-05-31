Мэр Заволжска обвинил заместителя в побоях и пинке ногой в лицо

Заволжский совет отстранил мэра от обязанностей, но суд встал на его сторону и восстановил в должности. Когда он вернулся в мэрию — получил «ногой в лицо и в спину» от временно занявшего его место зама

Вячеслав Касаткин (Фото: kassatkin_kva / Twitter)

Мэр Заволжска Вячеслав Касаткин подрался с исполняющим обязанности мэра Андреем Ивановым, который занимал должность, пока первый был в отставке по решению местного Совета. Об этом мэр сообщил «Ивановским новостям».

Заволжск находится в Ивановской области, население города - около 9 тыс. человек. Касаткина отправили в отставку с поста мэра Заволжска 21 февраля. В представлении прокурора говорилось, что тот не раз использовал служебный автомобиль для личных поездок, в том числе — в неслужебное время на дачу в деревню Долматово. Мэр, однако, назвал свое отстранение незаконным, сославшись на нарушение процедур. Апелляционный суд в конце мая встал на его сторону и восстановил Касаткина в должности.

«Я сегодня пришел приступать [к обязанностям], но на меня набросился с кулаками исполняющий обязанности главы Заволжска Андрей Иванов. Я подошел к нему с просьбой решить некоторые вопросы, в фойе натуральная драка получилась. Он пнул меня ногой в лицо и в спину. Сейчас еду из травмпункта, где снимал побои», — рассказал Касаткин «Ивановским новостям». После конфликта он решил подать заявление в полицию.

В беседе с РБК Касаткин рассказал подробности конфликта.

«Суд был в Иваново. Я приехал в родной город, зашел к врио, к Иванову обсудить обстановку. Зашел к секретарю, Иванова в кабинете не было. Я попросил секретаря позвать Иванова. Затем вышел в фойе, стою, жду. Тут он [Иванов] появляется весь белый, начал ругаться. Я предложил пройти в кабинет, поговорить там. Он отказался. Он напирает, весь такой нервный. Я спросил: «Ты что, драться хочешь со мной?». Он на меня напирает, я держу его руки, чтоб не получить по лицу, пытаюсь его успокоить. Он вцепился мне в рубашку, порвал мне ее. А там пол кафельный. Я поскользнулся. Мы упали вместе. Я ударился головой об кафель. Я пытаюсь встать, он меня бьет ногой в лицо. Второй раз бьет по спине. То есть, когда я вставал, он меня пнул в голову и в спину», - рассказал мэр Заволжска. По его словам, серьезных травм он не получил, однако после визита в полицию все равно решил взять больничный.

РБК направил запрос администрации Заволжского муниципального района Ивановской области.

Пока Касаткин был в отставке, он обвинил бывшего военкома, а ныне депутата совета города Заволжска Дмитрия Дворецкого в незаконном предоставлении брони от мобилизации десяти сотрудникам муниципального предприятия «Волга». Среди сотрудников оказались брат действующего военкома, заместитель Дворецкого и сотрудники военкомата. Сам Дворецкий объяснил брони сотрудникам тем, что МУП «Волга» — это ключевое предприятие жизнеобеспечения города.