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Военная операция на Украине ,  

Власти Энергодара назвали срыв визита МАГАТЭ на ЗАЭС целью обстрелов ВСУ

Удары украинских военных по гражданской инфраструктуре Энергодара направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Энергодара.

«Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ [Рафаэлz Мариано Гросси] на Запорожскую АЭС», — говорится в сообщении.

Об обстрелах спального района города из американских гаубиц М777 ВГА Энергодара сообщила вечером 28 августа. В результате ударов были госпитализированы семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Власти Энергодара сообщили об обстрелах ВСУ жилых районов города
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Запорожская АЭС

Часть Запорожской области, включая город Энергодар и находящуюся на его территории атомную электростанцию, с конца февраля контролируют российские военные. С середины июля стороны взаимно обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС.

Москва выражала готовность содействовать в организации приезда миссии МАГАТЭ на станцию. Украина также выступала за визит сотрудников МАГАТЭ и предлагала рассмотреть возможность постоянного присутствия миссии на АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ там.

26 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров о визите инспекции МАГАТЭ сообщила, что это может произойти на следующей неделе. По данным газеты, сотрудники агентства также могут привезти на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое необходимое оборудование.

Как позже уточнила газета The New York Times, в состав миссии должны войти глава агентства Рафаэль Мариано Гросси, а также 13 экспертов из Польши, Литвы, Китая, Сербии, Франции, Италии.

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