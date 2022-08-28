Дмитрий Медведев предсказал повышение цены на газ для ЕС до €5000 за 1 тыс. кубометров

Медведев предсказал повышение цены на газ для ЕС до €5000

Он сопроводил пост картинкой с надписью «газ-батюшка»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

К концу года цена на газ вырастет до €5000 за 1 тыс. куб. м, предположил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «В связи с повышением цены на газ до €3500 за 1 тыс. куб. м вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», — написал он в Telegram под картинкой с надписью «газ-батюшка».

Медведев адресовал свой прогноз главам государств и правительств стран Евросоюза. «With warm regards (с англ. «с лучшими пожеланиями». — РБК)», — добавил он.

Цены на газ начали расти на фоне военных действий России на Украине, последующих заявлений европейских политиков о планах отказаться от российского газа, а также резкого сокращения объемов экспорта по «Северному потоку-1».

В июне лидеры стран G7 решили изучить возможность ввести «потолок» цен на российский газ, чтобы ограничить прибыль России от экспорта энергоресурсов, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Однако пока западные политики не воплотили эту идею в жизнь.

16 августа «Гапром» сообщил, что биржевая цена на газ в Европе пробила отметку $2500. Компания предупредила, что, только по консервативным оценкам, зимой цены на газ превысят $4000.