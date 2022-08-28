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Медведев предсказал повышение цены на газ для ЕС до €5000

Дмитрий Медведев предсказал повышение цены на газ для ЕС до €5000 за 1 тыс. кубометров
Он сопроводил пост картинкой с надписью «газ-батюшка»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

К концу года цена на газ вырастет до €5000 за 1 тыс. куб. м, предположил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «В связи с повышением цены на газ до €3500 за 1 тыс. куб. м вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», — написал он в Telegram под картинкой с надписью «газ-батюшка».

Медведев адресовал свой прогноз главам государств и правительств стран Евросоюза. «With warm regards (с англ. «с лучшими пожеланиями». — РБК)», — добавил он.

Вучич назвал фантастической цену за газ от России
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Цены на газ начали расти на фоне военных действий России на Украине, последующих заявлений европейских политиков о планах отказаться от российского газа, а также резкого сокращения объемов экспорта по «Северному потоку-1».

В июне лидеры стран G7 решили изучить возможность ввести «потолок» цен на российский газ, чтобы ограничить прибыль России от экспорта энергоресурсов, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Однако пока западные политики не воплотили эту идею в жизнь.

16 августа «Гапром» сообщил, что биржевая цена на газ в Европе пробила отметку $2500. Компания предупредила, что, только по консервативным оценкам, зимой цены на газ превысят $4000.

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