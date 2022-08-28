Дугин назвал свою дочь изначальной целью покушения
Целью покушения на Дарью Дугину была она сама, а не кто-либо другой. Об этом заявил ее отец, философ и политолог Александр Дугин в фильме «За что убили Дарью Дугину?», который выйдет на «Первом канале». Фрагмент видео опубликован на сайте телеканала.
«Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — посчитал он.
Дарья Дугина была философом и политологом. Она продвигала теорию евразийства, сторонником которой был ее отец. Евразийство предполагает, что Россия является ядром евразийского пространства и противостоит атлантизму в лице США и Великобритании.
Дугина выступала за консерватизм и национал-большевизм в России. Она считала, что время либерализма прошло и что русские люди не воспринимают левые идеи Запада.
Она поддерживала военную операцию России на Украине. В июне этого года Дугина ездила в Донбасс и была в подвалах «Азовстали» в Мариуполе, где до этого держали оборону украинские военные.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в возрасте 29 лет. На пересечении Можайского и Звенигородского шоссе в ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Дугин был в другом автомобиле. Следственный комитет назвал убийство заказным.
Через два дня после взрыва ФСБ распространила свою версию произошедшего. Ведомство посчитало, что преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля. Вместе с дочерью 2010 года рождения они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, заявила ФСБ.
При этом мужчина, которого госагентство «РИА Новости» назвало отцом Вовк, сообщил, что его дочь ранее служила в ВСУ, но уволилась. После начала боевых действий она уехала во Францию как беженка, но затем вернулась на Украину через Польшу. За несколько дней до убийства Дугиной она звонила ему из Литвы, а о планах поехать в Россию он ничего не слышал.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг обвинения в подготовке убийства Дугиной Киевом. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что Украина не замешана в убийстве Дугиной. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал он.