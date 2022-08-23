Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за убийство Дугиной
Украина не замешена в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина Дарьи, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита «Крымская платформа».
«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она возвращалась домой с фестиваля «Традиция», ее машина взорвалась на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вязёмы в Подмосковье. Ее отец философ Александр Дугин планировал ехать с ней, но сел в другой автомобиль, писал Telegram-канал «112». Следственный комитет счел, что убийство было заказным.
Через два дня после смерти Дугиной Федеральная служба безопасности сообщила, что раскрыла убийство. По версии ФСБ, преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, заявили в ФСБ.
Вместе с заявлением о раскрытии дела ФСБ опубликовала видеозапись с передвижениями Вовк: как они с дочерью въезжают в Россию, заселяются в один дом с Дугиной и выезжают в Эстонию.
Представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что если причастность украинских спецслужб к гибели девушки подтвердится, то «речь нужно вести о политике государственного терроризма». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опровергал причастность Киева к убийству Дугиной: «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения».
Александр Дугин — философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2015 года находится под санкциями США, Канады и Австралии. Считается одним из основных идеологов концепции » русского мира».
Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Ей было 29 лет, она работала на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Царьград», участвовала в Международном евразийском движении.