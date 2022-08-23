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Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за убийство Дугиной

По словам президента Украины, убийство Дугиной «не наша ответственность», поскольку она не являлась гражданкой Украины. ФСБ считает убийство заказом украинских спецслужб
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Planet Pix / ZUMA Press Wire / ТАСС)

Украина не замешена в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина Дарьи, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита «Крымская платформа».

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она возвращалась домой с фестиваля «Традиция», ее машина взорвалась на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вязёмы в Подмосковье. Ее отец философ Александр Дугин планировал ехать с ней, но сел в другой автомобиль, писал Telegram-канал «112». Следственный комитет счел, что убийство было заказным.

Через два дня после смерти Дугиной Федеральная служба безопасности сообщила, что раскрыла убийство. По версии ФСБ, преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, заявили в ФСБ.

Вместе с заявлением о раскрытии дела ФСБ опубликовала видеозапись с передвижениями Вовк: как они с дочерью въезжают в Россию, заселяются в один дом с Дугиной и выезжают в Эстонию.

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Представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что если причастность украинских спецслужб к гибели девушки подтвердится, то «речь нужно вести о политике государственного терроризма». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опровергал причастность Киева к убийству Дугиной: «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения».

Александр Дугин — философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2015 года находится под санкциями США, Канады и Австралии. Считается одним из основных идеологов концепции » русского мира».

Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Ей было 29 лет, она работала на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Царьград», участвовала в Международном евразийском движении.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Дарья Дугина Владимир Зеленский убийство Военная операция на Украине
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