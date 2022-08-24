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Папа римский отреагировал на смерть дочери Дугина

Церемония прощания с Дарьей Дугиной
Церемония прощания с Дарьей Дугиной (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Дочь философа Александра Дугина Дарья стала одной из невинных граждан, убитых за время конфликта на Украине, сказал папа римский Франциск во время аудиенции, передает Reuters.

Понтифик назвал любые боевые действия проявлением безумия. Говоря о Дугиной, он добавил, что за них платят невинные.

Папа Римский неоднократно призывал прекратить конфликт на Украине и привлечь мировое сообщество к его урегулированию.

Журналистка Дугина погибла вечером 20 августа в возрасте 29 лет. Она возвращалась домой с фестиваля «Традиция», когда ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе, около поселка Большие Вязёмы в Московской области. Следственный комитет счел убийство Дугиной заказным.

Спустя два дня после гибели Дугиной Федеральная служба безопасности сообщила, что раскрыла ее убийство. Сотрудники ФСБ возложили ответственность за преступление на украинские спецслужбы и назвали его исполнительницей гражданку Украины Наталью Вовк. По информации ФСБ, Вовк прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения и поселилась в одном доме с Дугиной. После подрыва она выехала в Эстонию через Псковскую область, сменив автомобильные номера, сообщили в спецслужбе.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения ФСБ и заявил, что Киев непричастен к произошедшему. 

Дарья Дугина была философом и политологом. Как и ее отец Александр Дугин, она продвигала теорию евразийства, согласно которой Россия служит ядром евразийского пространства и противостоит атлантизму США и Великобритании. Выступала за консерватизм и национал-большевизм в России, оформление новой «русской идеи».

Дугина поддержала российскую спецоперацию, в июне 2022 года она ездила в Донбасс. Журналистка успела побывать в Мариуполе и посетить подвалы завода «Азовсталь», где держали оборону украинские военные. Она публиковала видео об этом на YouTube. В июле этого года попала под британские санкции.

Александр Дугин находится под санкциями США из-за Украины, также ограничения против него ввели Канада и Австралия.

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Папа Римский Дарья Дугина Украина
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