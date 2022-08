Запорожская ВГА разработала план эвакуации на случай аварии на АЭС

В администрации заявили, что сейчас станция работает в обычном режиме, но необходимо готовиться к любому варианту развития событий

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Власти подконтрольной России части Запорожской области проработали план эвакуации населения на случай происшествий на ЗАЭС, заявил «РИА Новости» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что сейчас атомная электростанция работает в обычном режиме, уровень радиации в норме, но ВГА подготовилась «к любому развитию ситуации». По словам Балицкого, Запорожская АЭС с 18 июля почти каждый день подвергается обстрелам ВСУ с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье.

О подготовке планов эвакуации на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС прежде сообщали и власти части Запорожской области, которая находится под контролем Киева (к ней относится и областной центр — Запорожье; Энергодар, где находится электростанция, контролируется российскими войсками).

Российская и украинские стороны с июля взаимно обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. В Минобороны России заявляли, что с 18 июля электростанция «подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины» из РСЗО и артиллерии. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на подобные обвинения говорил, что Москва занимается «ядерным шантажом». Киев призывал российских военных немедленно покинуть станцию.

25 августа в Энергодаре сообщили о срабатывании аварийной системы и переподключении станции из-за пожара на прилегающей территории. Там пояснили, что причиной возгорания стал обстрел. Украинский «Энергоатом», который формально продолжает управлять АЭС, заявил об ее отключении от энергосистемы Украины. После этого член ВГА Владимир Рогов сообщил, что электроснабжение области возобновилось, а глава Энергодара Александр Волга опроверг полное отключение АЭС. Позднее «Энергоатом» сообщил о подключении двух энергоблоков к сетям Украины.

Российские власти заявляли, что готовы в организации приезда на станцию миссии МАГАТЭ. За визит сотрудников международного агентства выступали и на Украине. Обе стороны высказывались в поддержку постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

По данным The Wall Street Journal, группа специалистов МАГАТЭ может приехать на электростанцию на следующей неделе. The New York Times писала, что в состав миссии войдут глава организации Рафаэль Гросси, а также 13 экспертов из Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Мексики и других стран.