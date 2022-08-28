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США стали больше поставлять оружия на Украину по морю

The Washington Post: США увеличили поставки оружия на Украину морским путем
Соединенные Штаты увеличили поставки оружия по морю весной, после того как начали предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения, требующие постоянного притока боеприпасов, пишет The Washington Post

Пентагон нарастил поставки вооружений на Украину по морю, пишет газета The Washington Post.

США увеличили поставки морским путем весной, после того как начали предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения. Несмотря на то что доставлять грузы по воздуху быстрее, морской транспорт позволяет перевозить большие объемы, а использование украинскими военными тяжелых вооружений требует постоянного притока боеприпасов.

«Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что понадобится больше боеприпасов», — отметил заместитель главы Транспортного командования США полковник Стивен Паттхофф. «Мы смогли начать использовать больше морских перевозок, чтобы оказывать эту поддержку, и иногда доставлять даже до того, как они были запрошены», — добавил он.

Politico допустила, что США передают Украине ряд вооружений тайно
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Фото:Сергей Степанов / РИА Новости

23 августа агентство Reuters сообщило, что США готовят ко Дню независимости Украины, который та отмечает 24 августа, крупнейший пакет военной помощи — на сумму около $3 млрд. AP отмечало, что если предыдущие поставки оружия были направлены на удовлетворение неотложных военных нужд Киева, то теперь помощь пойдет на финансирование контрактов на дроны и другие вооружения, которые позволят укрепить украинскую оборону в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

На следующий день о том, что Киеву будет оказана военная помощь на $3 млрд, объявил президент Джо Байден. Соединенные Штаты начнут поставлять Украине оружие в рамках нового пакета в ближайшие несколько месяцев, уточнили в Пентагоне.

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, передача Киеву оружия на $3 млрд не слишком изменит ситуацию. «Специальная военная операция проходит в соответствии с планом. Все цели СВО будут достигнуты», — утверждает он. При этом дипломат признал, что ситуация усложняется из-за поставок Украине американских реактивных систем залпового огня, которые могут доставать до районов, ранее недосягаемых для украинских военных.

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