Юристы оценили законность появления младшего сына Лукашенко с оружием

Видео: tut.by

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Законодательство Белоруссии не запрещает давать оружие в руки несовершеннолетним, но из-за его ношения могут быть проблемы с родительскими правами или уголовным кодексом. Об этом сообщил РБК юрист, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.

Ранее в Сети появилась видеозапись прибытия президента Александра Лукашенко к Дворцу независимости, на которой видно, как рядом с ним идет его 15-летний сын Николай. У него был в руках предмет, похожий на автомат.

«Прямого запрета давать оружие в руки несовершеннолетнему нет. Мы же понимаем, что несовершеннолетние могут, например, собирать, разбирать автоматы. Здесь вопрос контекста: что это было за оружие, что за ситуация, зачем ребенка в это вовлекают», — сказал Гулак.

По его словам, в данном случае можно говорить о нарушении, связанном с обязанностями родителя воспитывать ребенка. Их регламентирует Кодекс о браке и семье Республики Беларусь, а также закон о правах ребенка. Он уточнил, что взрослый несет ответственность не только за воспитание своего ребенка, но и за его психическое состояние. За это также отвечают органы опеки, исполкомы и школьная система.