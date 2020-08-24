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Юристы оценили законность появления младшего сына Лукашенко с оружием

Видео: tut.by
Видео: tut.by
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Законодательство Белоруссии не запрещает давать оружие в руки несовершеннолетним, но из-за его ношения могут быть проблемы с родительскими правами или уголовным кодексом. Об этом сообщил РБК юрист, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.

Ранее в Сети появилась видеозапись прибытия президента Александра Лукашенко к Дворцу независимости, на которой видно, как рядом с ним идет его 15-летний сын Николай. У него был в руках предмет, похожий на автомат.

«Прямого запрета давать оружие в руки несовершеннолетнему нет. Мы же понимаем, что несовершеннолетние могут, например, собирать, разбирать автоматы. Здесь вопрос контекста: что это было за оружие, что за ситуация, зачем ребенка в это вовлекают», — сказал Гулак.

По его словам, в данном случае можно говорить о нарушении, связанном с обязанностями родителя воспитывать ребенка. Их регламентирует Кодекс о браке и семье Республики Беларусь, а также закон о правах ребенка. Он уточнил, что взрослый несет ответственность не только за воспитание своего ребенка, но и за его психическое состояние. За это также отвечают органы опеки, исполкомы и школьная система.

«Здесь должны включаться профилактические меры, возможна постановка на официальный контроль из-за ситуации, представляющей опасность для ребенка. Может дело дойти до проблемы с родительскими правами», — объяснил юрист.

Адвокат Антон Гашинский выступил в качестве эксперта для издания Tut.by. Он заявил, что огнестрельное оружие может иметь и носить только тот, кто получил на это разрешение, которое выдается МВД и только лицам старше 18 лет.

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«В Республике Беларусь есть статья 295 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное приобретение, хранение, использование оружия, в том числе огнестрельного, боеприпасов либо составных частей», — уточнил юрист.

Кремль отказался оценивать передвижение Лукашенко по Минску с автоматом
Политика
Александра Лукашенко

По данным пресс-службы Лукашенко, накануне, в воскресенье, 23 августа, президент Белоруссии работал в своей резиденции, когда протестующие подошли к зданию. Вместе с ним в здании находился его младший сын. Затем БелТА опубликовало видео, на котором видно, как к Дворцу независимости прибыл Лукашенко вместе с сыном. С собой президент нес автомат без рожка, а у Николая был бронежилет и военное обмундирование, а также автомат в руках.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

В тот день в Минске проходил марш протеста. По данным портала Tut.by, в нем приняли участие более 100 тыс. человек. Граждане подошли к президентской резиденции, но правоохранительные органы перекрыли им дорогу.

Теги: Александр Лукашенко, оружие, закон
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