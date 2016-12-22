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Кандидат в мэры Москвы от КПРФ попросил суд снять Собянина с выборов
Выборы мэра Москвы, 14:02
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Кандидат в мэры Москвы от КПРФ попросил суд снять Собянина с выборов
«Десять Собяниных идут против одного Кумина», — заявил кандидат от КПРФ Вадим Кумин, объяснив свой иск в отношении действующего градоначальника слишком большим количеством упоминаний мэра в СМИ
Вадим Кумин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин обратился в Мосгорсуд с иском, в котором потребовал снять с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Кумина Анастасия Удальцова. Она уточнила, что основанием для иска стало «огромное количество нарушений, допущенных командой мэра, прежде всего в информационной сфере».

«Упоминаемость кандидата Собянина по сравнению с другими кандидатами выше не менее чем в десять раз», — заявил кандидат от КПРФ во вторник на пресс-конференции в «Интерфаксе». «Это получается, что десять Собяниных идут против одного Вадима Кумина», — добавил он.

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Кандидат рассказал, что информационно-аналитическая служба КПРФ выяснила, что освещение мэра в прессе в несколько раз превосходит освещение других кандидатов на пост столичного мэра. «Например, за прошлую неделю упоминаемость Сергея Собянина во всех средствах массовой информации — 8 тыс. 800 раз», — заявил Кумин.

Он отметил, что за тот же период его как кандидата СМИ упоминали 810 раз, кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев упоминался 850 раз, выдвинутый партией «Справедливая Россия» Илья Свиридов — 830 раз, а выдвинутый от «Союза горожан» основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин — «700 с лишним раз».​ Кумин заявил, что считает это «злоупотреблением должностным положением».

Удальцова пояснила, что Кумин намерен «отстаивать справедливость по всей вертикали российских судов», а также при необходимости обратиться в ЕСПЧ, так как считает, что «добиться справедливости в московском суде вряд ли возможно».

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила РБК, что иск Кумина об отмене регистрации Собянина зарегистрирован, но никаких процессуальных решений пока не принято. ​В пресс-службе Мосгоризбиркома РБК сообщили о том, что им «неизвестно» об иске кандидата от КПРФ.​

Избирательный штаб Собянина заявил о готовности в суде доказать отсутствие нарушений в кампании кандидата. «Обычно всегда так делают [подают иск] — пять лет назад (во время предвыборной кампании мэра Москвы в 2013 году. — РБК) был подан схожий иск, сегодня подал Кумин — первое. Второе — мы будем в суде отстаивать свою позицию, что никаких нарушений нет», — сказал глава штаба Собянина Константин Ремчуков, слова которого приводит ТАСС.​

По его мнению, Кумин с этим иском совершил политтехнологический ход. «Если ты не ориентируешься на улучшение конкретной жизни, а хочешь привнести общеполитические темы, то конечно, скорее всего, это огорчительная ситуация для оппонентов, поэтому надо опять как-то заинтересовать СМИ и взбодрить избирателей», — отметил Ремчуков, слова которого РБК передала пресс-служба штаба.

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Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Изначально о намерении участвовать в них заявили более 30 человек, однако собрать все необходимые документы и пройти регистрацию в качестве кандидатов смогли только пятеро.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Все необходимые документы смогли собрать только пять человек из 33, объявивших о намерении в них участвовать.

Иск Кумина не первый в рамках этой предвыборной кампании в столице.

Председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, пытаясь опротестовать отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом на этих выборах, подал иск в Мосгорсуд, а после этого — в Верховный суд, который также отказал политику.

В середине августа кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев обратился в Мосгорсуд с просьбой снять с выборов Михаила Балакина от «Союза горожан». Поясняя суть претензий, Дегтярев заявил, что Балакин был избран в Мосгордуму от ЛДПР, но утратил связь с партией после выборов 2014 года. Суд отклонил этот иск. Еще до иска Дегтярева Балакин сам обратился в Мосгорсуд, опротестовав решение Мосгоризбиркома регистрировать его кандидатом.

Авторы: Маргарита Девяткина, Владимир Дергачев, Егор Губернаторов, Валерий Романов.
Теги: КПРФ , выборы мэра , Сергей Собянин
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