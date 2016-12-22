Суд отклонил иск Дегтярева о снятии кандидатуры Балакина с выборов мэра

Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева о снятии с выборов Михаила Балакина, выдвинутого от партии «Союз горожан». Об этом сообщает ТАСС.

Судья Вячеслав Полыга уточнил, что решение может быть обжаловано в Верховном суде России в течение пяти дней.

Накануне стало известно о регистрации судом иска Дегтярева. Сам Дегтярев написал в своем Telegram-канале, что подал заявление по поручению лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он пояснил, что в Мосгордуму Балакин был избран от ЛДПР, и назвал его «политическим мошенником». Балакин в своем Telegram-канале заявил, что Дегтярев «боится конкуренции».

31 июля Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в мэры Балакина, которому ранее отказали в регистрации из-за недостаточного количества собранных подписей муниципальных депутатов.

Всего кандидатами зарегистрировали пять человек — действующего мэра Сергея Собянина (самовыдвиженец), экс-депутата столичной и Государственной думы Вадима Кумина (КПРФ), руководителя московского муниципального округа Таганский Илью Свиридова («Справедливая Россия»), а также Дегтярева и Балакина.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.