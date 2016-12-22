Суд вернул Балакина на выборы мэра Москвы

Основатель «СУ-155» Михаил Балакин оспорил в Мосгорсуде решение Мосгоризбиркома, который отказал ему в регистрации на выборах мэра. Суд обязал зарегистрировать Балакина в течение пяти дней после вступления решения в силу

Михаил Балакин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Московский городской суд удовлетворил иск основателя «СУ-155» Михаила Балакина и признал незаконным решение о его снятии с выборов мэра Москвы.

«Судья Московского городского суда, рассмотрев материалы дела и выслушав стороны, постановила признать незаконным и отменить решение Мосгоризбиркома номер 65/5 от 12 июля 2018 года «об отказе в регистрации кандидата на должность Мэра Москвы Балакина М.Д.» Обязать Московскую городскую избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы М.Д. Балакина, выдвинутого региональным отделением в городе Москве политической партии «Союз горожан», в течении 5 дней со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в решении суда, поступившем в РБК.

В пресс-службе Мосгоризбиркома РБК пояснили, что решение Мосгорсуда о признании незаконным решения о снятии с выборов мэра Москвы Михаила Балакина к ним пока «не поступало». «Как решение поступит, будем рассматривать», — сообщили в пресс-службе.

Комиссия Мосгоризбиркома (МГИК) отказала Балакину в регистрации на выборы 12 июля. Основанием стало недостаточное количество собранных подписей муниципальных депутатов.

Как рассказала на заседании член избирательной комиссии Рима Кузнецова, Балакин предоставил в поддержку своего выдвижения 112 подписей депутатов, которые были собраны в 111 муниципальных образованиях. Однако позже в Мосгоризбирком поступили заявления от трех депутатов, в которых они попросили не учитывать их подписи. «В таких обстоятельствах следует считать, что Балакиным представлено 109 подписей муниципальных депутатов, собранных в 108 муниципальных образованиях, что является основанием для отказа в регистрации кандидата», — объяснила тогда Кузнецова.

В ст. 34 Избирательного кодекса Москвы говорится, что отзыв депутатом своей подписи в поддержку кандидата в мэры не допускается. После отказа Балакин заявил РБК, что ​ему не известно, почему депутаты решили отозвать свои подписи. «Может быть, людей вызвали и сказали, что уволят с работы, если не отзовут подписи», — предположил тогда Балакин.

Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания началась 9 июня, кандидатуры выдвинули 33 человека, но все необходимые документы удалось собрать лишь пяти из них.

В их числе самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, выдвинутый от «Союза горожан» Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»). 12 июля Мосгоризбирком зарегистрировал четверых из них, отказав Балакину.

Более чем 20 кандидатам, в том числе экс-депутату Думы Дмитрию ​Гудкову, главе Красносельского совета депутатов Илье Яшину и журналисту Антону Красовскому, не удалось пройти муниципальный фильтр для регистрации на выборах.