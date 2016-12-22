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Верховный суд отклонил иск Гудкова о регистрации на выборах мэра Москвы
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Верховный суд отклонил иск Гудкова о регистрации на выборах мэра Москвы
Выборы мэра Москвы, 17:56
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Верховный суд отклонил иск Гудкова о регистрации на выборах мэра Москвы

Верховный суд России отказал председателю Партии перемен Дмитрию Гудкову в иске о регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Соответствующая пометка содержится в карточке дела. Политик оспаривал решение Московской городской избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации.

Гудков написал в своем Facebook, что причиной стало недостаточное количество подписей муниципальных депутатов. Он добавил, что «аргументацию о постановлении Конституционного суда, который считает муниципальный фильтр средством отсечения непопулярных (читай — неизвестных) кандидатов», суд не принял. Гудков также заявил о намерении обратиться в Конституционный суд.

21 июля сообщалось, что Мосгорсуд отказал Гудкову в иске к Мосгоризбиркому за отказ зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы. По словам его адвоката Николая Васильева, если вышестоящие суды отклонят жалобу Гудкова, он попытается обжаловать федеральный закон, устанавливающий «муниципальный фильтр».

Московские кандидаты: кто идет на выборы мэра столицы Еще 1 фото
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Для участия в выборах мэра столицы кандидат должен был до 3 июля сдать в избирком документы, включая подписи от 110 муниципальных депутатов из не менее 110 районов города. Гудков собрал 63 подписи, и Мосгоризбирком отказался его кандидатуру регистрировать.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Все необходимые документы смогли собрать только пять человек из 33, объявивших о намерении участвовать в выборах.

В их число вошли самовыдвиженец, мэр Сергей Собянин, выдвинутый от «Союза горожан» основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»).

Теги: Выборы , Дмитрий Гудков , Москва
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