Дегтярев подал иск о снятии кандидатуры Балакина с выборов мэра Москвы

Кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов кандидатуры Михаила Балакина, выдвинутого партией «Союз горожан». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Его исковое заявление от 31 июля о признании незаконным решения Мосизбиркома зарегистрировано в суде. В пресс-службе пояснили, что Балакин признан заинтересованным лицом.

Согласно сообщению Дегтярева в Telegram-канале, он подал иск об отмене регистрации Балакина по поручению лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Рассказывая о сути претензий к Балакину, Дегтярев написал, что «в Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР», добавив, что связь с партией Балакин утратил после выборов 2014 года.

Как написал Балакин в своем Telegram-канале, Дегтярев «настолько боится конкуренции», что «всеми силами пытается» снять его с дистанции.

31 июля Мосгоризбирком зарегистрировал Балакина кандидатом на выборах мэра Москвы. В середине июля ему отказали в регистрации из-за недостаточного количества собранных подписей муниципальных депутатов. Однако Балакин оспорил в суде решение и 23 июля Мосгорсуд обязал Мосгоризбирком зарегистрировать Балакина в течение пяти дней.

Всего кандидатами на выборах зарегистрировали пять человек — действующего мэра Сергея Собянина (самовыдвиженец), экс-депутата столичной и Государственной дум Вадима Кумина (КПРФ), руководителя московского муниципального округа Таганский Илью Свиридова («Справедливая Россия»), а также Дегтярева и Балакина. Выборы пройдут 9 сентября.