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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве назвали количество мобилизованных заключенных

AP: в Минюсте Украины сообщили о трех тысячах мобилизованных заключенных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Более 3 тыс. украинских заключенных мобилизовали после подписания президентом страны Владимиром Зеленским соответствующего закона, рассказала Associated Press заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

Генпрокуратура Украины сообщила о мобилизации почти 800 заключенных
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По ее словам, 27 тыс. заключенных потенциально могут попасть под мобилизацию, более 3 тыс. уже освобождены условно-досрочно и распределены по воинским частям. «Во многом мотивация заключается в том, что [заключенные] хотят вернуться домой героями, а не возвращаться домой из тюрьмы», — приводит АР слова Высоцкой.

17 мая Зеленский подписал закон об условно-досрочном освобождении заключенных некоторых категорий для мобилизации в зону боевых действий.

Первых, кто выразил желание проходить военную службу по контракту, начали освобождать по УДО в конце мая.

30 мая пресс-служба генерального прокурора Украины сообщила о 775 осужденных, поступивших на службу в ВСУ. 17 июня американская газета The Washington Post написала, что на военную службу поступили более 2750 украинских заключенных. 

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Украина Минюст Украины Заключенные УДО мобилизация
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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