В Киеве назвали количество мобилизованных заключенных

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Более 3 тыс. украинских заключенных мобилизовали после подписания президентом страны Владимиром Зеленским соответствующего закона, рассказала Associated Press заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По ее словам, 27 тыс. заключенных потенциально могут попасть под мобилизацию, более 3 тыс. уже освобождены условно-досрочно и распределены по воинским частям. «Во многом мотивация заключается в том, что [заключенные] хотят вернуться домой героями, а не возвращаться домой из тюрьмы», — приводит АР слова Высоцкой.

17 мая Зеленский подписал закон об условно-досрочном освобождении заключенных некоторых категорий для мобилизации в зону боевых действий.

Первых, кто выразил желание проходить военную службу по контракту, начали освобождать по УДО в конце мая.

30 мая пресс-служба генерального прокурора Украины сообщила о 775 осужденных, поступивших на службу в ВСУ. 17 июня американская газета The Washington Post написала, что на военную службу поступили более 2750 украинских заключенных.