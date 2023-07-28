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В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы
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Взрывы прозвучали в центре городов Днепр и Запорожье. Ранее сегодня Украина совершила ракетную атаку на Ростовскую область, а утром беспилотник сбили под Москвой
Вид на одну из улиц города Запорожье
Вид на одну из улиц города Запорожье (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В центре города Днепр прозвучали взрывы, сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский. О взрывах в городе сообщают и корреспонденты «Суспiльного».

«Днепр, информационная тишина! Все подробности впоследствии. Не оставляйте укрытия», — написал в своем телеграм-канале глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Кроме того, взрывы слышны в городе Запорожье, передают «Суспiльне» и ТСН. Об этом также заявил член российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Сообщения о взрыве в Днепре появились раньше, чем там была объявлена воздушная тревога. К 20:52 ее объявили по всей Украине.

28 июля взрыв прозвучал в центре Таганрога. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взорвалась ракета. ЧП произошло у кафе «Чехов сад», по адресу Лермонтовский переулок, 22. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома выбило рамы. На видео и фото очевидцев видно, что обломки лежат на проезжей части и улицах.

Губернатор сообщил, что пострадали 15 человек, они получили легкие травмы от осколков. Позднее он уточнил, что госпитализированы девять человек в состоянии средней и легкой степени тяжести. Жертв нет.

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Минобороны заявило, что украинская сторона попыталась ударить по городу переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, целью была жилая инфраструктура города Таганрог. Как утверждают в ведомстве, ракету перехватила российская система противовоздушной обороны, а на город упали обломки. СК завел уголовное дело о теракте.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право жестко ответить на удар по Таганрогу, а также утреннюю атаку беспилотника в Подмосковье. В Минобороны сообщали, что дрон был уничтожен, пострадавших и разрушений не было.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Днепр Запорожье взрывы Воздушная тревога
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