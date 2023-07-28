Минобороны заявило об ударе Украины ракетой С-200 по Таганрогу

Российская ПВО перехватила украинскую ракету, нацеленную на Таганрог, ее обломки упали на территории города. По данным губернатора, с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализировали девять человек

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Украинские силы пытались ударить переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог, ее перехватила российская система противовоздушной обороны, сообщило Минобороны.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе.Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», — рассказали в ведомстве.

Минобороны отметило, что повреждено несколько зданий.

Ранее 28 июля о звуке взрыва сообщили жители Таганрога. Губернатор Василий Голубев заявил, что взорвалась ракета. ЧП произошло у кафе «Чехов сад», по адресу Лермонтовский переулок, 22. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. В окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома выбило рамы. На видео и фото очевидцев видно, что обломки лежат на проезжей части и улицах.

Губернатор сообщил, что пострадали 15 человек, они получили легкие травмы от осколков. Позднее он уточнил, что госпитализированы девять человек в состоянии средней и легкой степени тяжести. Жертв нет.