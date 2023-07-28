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NYT сообщила о риске опасного прецедента из-за конфискации активов России

NYT: конфискация замороженных активов России может создать опасный прецедент
Сюжет
Война санкций
Европейские чиновники пока не нашли «надежного правового средства» конфисковать замороженные российские активы лишь на том основании, что они находятся под ограничениями, пишет газета
Фото: Alexey Furman / Getty Images
Фото: Alexey Furman / Getty Images

Европейские чиновники не нашли «надежного правового средства», позволяющего конфисковать замороженные российские активы лишь на том основании, что они находятся под ограничениями, пишет газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальный отчет европейских чиновников.

Еврокомиссия пока сосредоточилась на «самом безопасном решении»: прибыль, полученную европейскими финансовыми компаниями, владеющими активами, направлять на нужды Украины. По данным ЕК, этот вариант может принести около €3 млрд ($3,3 млрд) в год.

Конфискация активов представляется все менее вероятной из-за значительных юридических и финансовых рисков, отмечает издание. Эксперты предупреждают, что это, вероятно, станет нарушением международного права и может создать «опасный прецедент». В соответствии с международным правом активы могут быть конфискованы в результате решения Совета Безопасности ООН, Международного суда ООН или послевоенного соглашения. Каждый из этих вариантов пока маловероятен: Россия, как постоянный член Совета Безопасности, наложила бы вето на результаты любого голосования, никакое соглашение не может быть достигнуто, пока военные действия не прекратятся. Кроме того, в соответствии с международным правом конфискация активов Центробанка России была бы нарушением суверенитета, считают эксперты.

The New York Times упоминает случай, когда Международный суд постановил, что суды Италии нарушили суверенитет современной Германии, обязав возместить ущерб, связанный с принудительным трудом во времена Третьего рейха.

«Чтобы избежать рисков для одной юрисдикции, это должен быть хорошо продуманный, скоординированный и организованный между западными странами шаг. И этого трудно добиться. Основная проблема состоит в том, что активы Центрального банка должны быть неприкосновенны. Речь идет о государственном суверенитете», — пояснил старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Дуглас Редикер.

В мае Еврокомиссия заявила, что с начала военных действий на Украине страны ЕС заморозили активы российского Центробанка стоимостью более €200 млрд. Кроме того, заблокировано €24,1 млрд активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям.

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ЕС обдумывает возможность передачи финансовыми учреждениями, в которых находятся заблокированные российские активы, части полученной прибыли на восстановление Украины. В июне газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников немецкого правительства писала, что министр юстиции Германии Марко Бушман рассмотрел предложение ЕК по изъятию активов российского ЦБ и направлению их на восстановление Украины и заключил, что оно «не рабочее с юридической точки зрения». Другой немецкий чиновник сравнил план Еврокомиссии с «открыванием банки с червями»: если Брюссель возьмет деньги у российского ЦБ или доходы от вложения средств, это создаст прецедент. Собеседник издания упомянул требования Польши о репарациях.

В июле советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен заявил, что страны ЕС пока не пришли к соглашению по поводу передачи Украине замороженных российских активов в связи с юридическими рисками и возражениями Берлина.

Президент России Владимир Путин говорил, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило», в первую очередь тех, кто занимается «этим неблаговидным делом».

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Елена Чернышова
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