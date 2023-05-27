Еврокомиссия назвала размер связанных с Россией замороженных активов

Страны Евросоюза (ЕС) по состоянию на конец мая заморозили частные активы россиян на сумму €24,1 млрд. Об этом пишет Welt со ссылкой на данные Еврокомиссии. Для сравнения, по состоянию на конец 2022 года ЕС были заморожены активы на €18,9 млрд.

Под санкциями находятся 473 россиянина и 205 компаний из России.

Кроме частных активов, Евросоюз также заморозил активы Банка России. В Еврокомиссии их размер оценивают в свыше €200 млрд ($215 млрд). В марте прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Евросоюза, США и других стран Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов. В итоге Москва не может использовать около $300 млрд из примерно $640 млрд, сказал он.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтверждала, что цель ЕК не заморозить, а конфисковать эти средства. Однако европейские нормы допускают лишь заморозку, поэтому Брюссель работает над соответствующей правовой базой, говорила она.

Президент России Владимир Путин считает заморозку активов на Западе воровством. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило — прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — предупредил он в мае 2022 года.