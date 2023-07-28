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Назван воздержавшийся при голосовании за увеличение призывного возраста

Сенатор Клишас воздержался при голосовании за призывной возраст с 18 до 30 лет
Консенсус в обществе о призыве с 18 лет сначала был разрушен, а потом к нему же и вернулись, объяснил свою позицию сенатор Клишас. Госдума и Совфед одобрили закон с повышением только верхней границы призывного возраста — до 30 лет
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас воздержался при голосовании по законопроекту о призывном возрасте с 18 до 30 лет. Остальные проголосовали «за», выступивших «против» в верхней палате парламента не было.

«Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — цитирует его ТАСС.

Инициатива об изменении границ призывного возраста изначально была выдвинута в прошлом году министром обороны Сергеем Шойгу. Он предлагал поднять его пределы с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет. Это тогда поддержал президент Владимир Путин.

Весной законопроект об изменении призывного возраста был внесен в Госдуму и изначально предусматривал предложенные Шойгу параметры, но после первого чтения была внесена поправка, в соответствии с которой нижняя граница призывного возраста остается прежней, а поднимается только верхняя — до 30 лет. В таком виде документ в итоге окончательно был принятом Госдумой: за проголосовали 335 депутатов, против 13 — (среди них представители фракций «Новые люди», а также независимый депутат Оксана Дмитриева), воздержались — 28.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». За месяц до этого депутат говорил, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию.

Против установления призывного возраста с 18 до 30 лет выступал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. По его словам, нужно было закрепить в законе то, что предложил Шойгу и поддержал Путин, а именно повышение и нижней, и верхней планки призывного возраста.

В Кремле в ответ на напоминание о том, что Путин поддерживал призывной возраст с 21 года до 30 лет, заявляли, что в этом вопросе на стадии рассмотрения в парламенте нужно ориентироваться на мнение Минобороны.

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25 июля, в день, когда Госдума приняла законопроекты о призывном возрасте и об увеличении штрафов за неявку в военкомат, на рассмотрение выносилась поправка (ее предложила депутат от КПРФ Нина Останина) об отсрочках по мобилизации для отцов трех и более детей, а также тех, у кого на иждивении ребенок-инвалид.

Инициативу Останиной раскритиковал генерал Картаполов. «Коллеги, мы уже не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать. Поймите это», — сказал он.

Сенатор Клишас, комментируя слова Картаполова, сказал, что «нужно, конечно, перечитать закон после голосования в Госдуме». «Ни признаков мобилизации, ни большой войны там не было», — написал он в своем телеграм-канале.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Призывной возраст Совет Федерации Андрей Клишас
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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