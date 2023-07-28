Собянин заявил об отбитой атаке «вражеского беспилотника»

Собянин: ночью была отбита атака вражеского беспилотника, пострадавших и разрушений нет

Собянин рассказал, что беспилотник был сбит силами Минобороны. Где произошла атака, он не уточнил. Четыре дня назад беспилотники атаковали здания на проспектах Лихачева и Комсомольском

Мэр Москвы Сергей Собянин (Фото: РБК)

В Москве была отбита атака беспилотника, сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны», — написал он и добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Других подробностей случившегося мэр не привел.

Последняя атака беспилотников в столице была утром 24 июля. Тогда удары пришлись по нежилым зданиям — дому № 17 на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на проспекте Лихачева. В первом случае были повреждены окна домов и витрины магазинов, во втором — верхние этажи здания. Пострадавших не было.

Минобороны сообщало, что оба дрона потерпели крушение после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ведомство обвинило в атаке Украину. Источники AFP и «Украинской правды» в украинском Минобороны заявили, что инцидент был «специальной операцией» Главного управления разведки (ГУР), входящего в военное ведомство.



Представитель Кремля Дмитрий Песков после атаки заявил, что власти видят увеличение «интенсивности попыток атаковать беспилотниками». «Принимаются меры, ведется напряженная, ежедневная круглосуточная работа», — заверил он.