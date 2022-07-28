Reuters узнал об аннулировании Каиром сделок по зерну с Украины

Египет аннулировал контракты на поставки украинского зерна на общую сумму в 240 тыс. тонн, сообщают источники Reuters. По их данным, это четыре из пяти грузов, купленных в декабре. Пятый ожидает отплытия из порта Черноморска

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Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило украинские компании Нибулон и Inerco Trade (принадлежит агрохолдингу Kernel) от контрактных обязательств на доставку 240 тыс. т пшеницы, которые государственный покупатель забронировал на поставку в феврале и марте, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, четыре партии зерна не успели загрузить из-за начала боевых действий на Украине. При этом в контракте не было пункта о форс-мажорных обстоятельствах, отметили собеседники агентства. Reuters со ссылкой на трейдеров указывает, что в декабре четыре теперь отмененных поставки стоили Египту от $346 до $360 за тонну с учетом доставки, однако в апреле GASC заплатила $494,25 за тонну пшеницы.

По словам трейдеров, в то время четыре аннулированных груза были куплены в декабре по ценам от 346 до 360 долларов за тонну, включая стоимость доставки. После того, как война ускорила рост мировых цен на зерно, GASC заплатила в апреле 494,25 доллара за тонну пшеницы. Еще одна партия зерна уже загружена и ожидает отправки из порта Черноморска в рамках достигнутых соглашений России и Украины.

В мае Reuters писал, что на Украине застряли 300 тыс. тонн зерна, предназначавшихся Египту. Каир стремится диверсифицировать поставки зерна, чтобы увеличить свои стратегические запасы. В частности, Египет согласился закупать индийское зерно. По информации Reuters, в июле страна через тендеры и прямые закупки приобрела более 1 млн тонн пшеницы.

После начала российской военной операции на Украине из портов страны перестали вывозить зерно. Киев обвинял в этом Москву, последняя в свою очередь утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения, которые позволяют вывезти зерно из украинских портов, застрявшее там после начала боевых действий в стране. В переговорах посредниками выступали Турция и ООН. В Анкаре уточнили, что сделка не ограничена сроками. Тогда же Россия и ООН подписали документ, согласно которому организация будет способствовать снятию ограничений с экспорта российской сельхозпродукции.

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Зерно будут вывозить из портов Одессы, Черноморска и Южного по безопасному коридору в Черном море. На входе и выходе из его акватории суда будут досматривать представители совместного координационного центра, чтобы избежать провоза оружия. Центр в Стамбуле уже начал свою работу.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков 23 июля предполагал, что первое судно с зерном может выйти через четыре дня, а все три порта смогут заработать в течение трех недель. Их начали готовить к вывозу зерна 24 июля.