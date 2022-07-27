Турция объявила о начале работы координационного центра по зерну
Координационный центр по транспортировке зерна из украинских портов начал работу в Стамбуле, передает Anadolu
Министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии открытия отметил, что на территории Украины сейчас находится более 25 млн т зерна, пишет Reuters. Целью работы центра министр назвал его безопасный вывоз из страны. По его словам, на этой стадии необходимости в разминировании портов нет. Сейчас ведется подготовка к отправке первых судов с украинской сельхозпродукцией.
Накануне о начале работы Совместного координационного центра (СКЦ) сообщили в российском Минобороны. В работе организации участвуют Москва, Анкара, Киев и ООН. Российские специалисты в СКЦ будут заниматься «оперативным решением всех необходимых вопросов» для реализации договоренностей по вывозу зерна, сообщили в ведомстве.
После начала российской военной операции Украина и западные страны обвинили Россию в блокировании вывоза сельхозпродукции из украинских портов и провоцировании таким образом продовольственного кризиса в мире. Москва, в свою очередь, заявляла, что не препятствует вывозу зерна, а в сложившейся ситуации виновата заминировавшая порты украинская сторона.
В июне Турция решила выступить посредником в решении вопроса. 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна, которое предусматривало создание коридора для его вывоза.
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказывал, что в соглашение входят два документа. Согласно первому из них ООН подключится к снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинского зерна по морскому гуманитарному коридору из Одессы, Черноморска и Южного — их уже начали готовить к вывозу зерна.
Стороны также договорились о создании координационного центра. Его представители будут заниматься досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия — на этом настояла Москва.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков 23 июля заявил, что первое судно с зерном может выйти через четыре дня, а все три порта смогут заработать в течение трех недель.