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В ООН анонсировали отправку первого судна с зерном из Украины

По словам замгенсека ООН по гуманитарным вопросам, первое судно из Украины может отправиться уже 29 июля

Первое судно с зерном, согласно подписанному ранее соглашению между Турцией, ООН, Украиной и Россией, может выйти из украинского порта уже в пятницу, 29 июля. Об это сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, надеемся — завтра» — сказал он.

В то же время, по его словам, между сторонами продолжаются переговоры по поводу включения удобрений в список продукции, которую можно будет перевозить в рамках сделки.

Турция объявила о начале работы координационного центра по зерну
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Фото:AP

После начала российской военной операции Украина и западные страны обвинили Россию в блокировании вывоза сельхозпродукции из украинских портов и провоцировании таким образом продовольственного кризиса в мире. Москва, в свою очередь, заявляла, что не препятствует вывозу зерна, а в сложившейся ситуации виновата заминировавшая порты украинская сторона.

После продолжительных переговоров Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Договоренности предусматривают создание коридора для его вывоза.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнял, что в соглашение входят два документа. Согласно первому из них ООН подключится к снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинского зерна по морскому гуманитарному коридору из Одессы, Черноморска и Южного — их уже начали готовить к вывозу зерна.

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Стороны также договорились о создании координационного центра, о начале работы которого Турция сообщила 27 июля. Его представители будут заниматься досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия — на этом настояла Москва.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ООН зерно Военная операция на Украине продовольствие
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