В ООН анонсировали отправку первого судна с зерном из Украины
Первое судно с зерном, согласно подписанному ранее соглашению между Турцией, ООН, Украиной и Россией, может выйти из украинского порта уже в пятницу, 29 июля. Об это сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, надеемся — завтра» — сказал он.
В то же время, по его словам, между сторонами продолжаются переговоры по поводу включения удобрений в список продукции, которую можно будет перевозить в рамках сделки.
После начала российской военной операции Украина и западные страны обвинили Россию в блокировании вывоза сельхозпродукции из украинских портов и провоцировании таким образом продовольственного кризиса в мире. Москва, в свою очередь, заявляла, что не препятствует вывозу зерна, а в сложившейся ситуации виновата заминировавшая порты украинская сторона.
После продолжительных переговоров Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Договоренности предусматривают создание коридора для его вывоза.
Министр обороны России Сергей Шойгу уточнял, что в соглашение входят два документа. Согласно первому из них ООН подключится к снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинского зерна по морскому гуманитарному коридору из Одессы, Черноморска и Южного — их уже начали готовить к вывозу зерна.
Стороны также договорились о создании координационного центра, о начале работы которого Турция сообщила 27 июля. Его представители будут заниматься досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия — на этом настояла Москва.