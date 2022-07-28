На Украине приняли закон об освобождении осужденных пленных при обмене

В законодательстве Украины появится новое понятие, которое станет основанием для прекращения уголовного производства на Украине при обмене

Военные, находящиеся в украинском плену и осужденные за преступления, будут освобождаться от уголовного преследования при обмене. Соответствующий закон приняла Верховная рада, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

В законе Украины будет введено новое понятие — «лицо, в отношении которого принято решение об обмене как военнопленного», — то есть любое лицо, включенное соответствующим уполномоченным органом в список на обмен в качестве военнопленного.

«Решение об обмене такого лица является основанием для прекращения уголовного производства, а также освобождения от отбывания наказания», — указал депутат.

В Киеве 23 мая состоялся судебный процесс над российским военным Вадимом Шишимариным, попавшими в плен в конце февраля. Его обвинили в нарушения законов и обычаев войны и приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве мирного жителя Сумской области.

Спустя несколько дней в в Полтавской области состоялось заседание по делу пленных россиян Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых суд также обвинил в нарушении законов и обычаев войны. Официально количество пленных россиян власти Украины не раскрывали.

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В то же время Минобороны России уже несколько раз с начала конфликта отсчитывалось об украинских пленных. Так, в начале июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российский плен сдались 6,5 тыс. украинских военных. О самом большом количестве сдавшихся за сутки украинских военных 19 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, россиянам тогда сдался 771 боец украинского батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией).

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что матери украинских военнопленных, содержащихся в России, стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину из-за опасений, что молодых людей либо заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям.

Кроме того, по ее словам, аналогичные обращения поступили от двух украинских военнопленных. «Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», — указала омбудсмен.