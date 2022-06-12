Москалькова заявила, что родные военнопленных ВСУ просят не возвращать их

По словам омбудсмена, матери украинских военнопленных обращаются с просьбами не возвращать их сыновей на Украину из-за опасений репрессий или повторного отправления на фронт

Пункт временного содержания украинских военнопленных (Фото: РИА Новости)

Матери украинских военнопленных, содержащихся в России, стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину из-за опасений, что молодых людей либо заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Когда я проводила в Севастополе прием украинских граждан, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе [их семьям]. Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям», — сказала Москалькова.

Кроме этого, по ее словам, аналогичные обращения поступили от двух украинских военнопленных. «Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», — пояснила омбудсмен.

С начала российской военной операции на Украине в российский плен сдались 6,5 тыс. украинских военных, говорил 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу. О самом большом количестве сдавшихся за сутки украинских военных сообщал 19 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, россиянам тогда сдался 771 боец украинского батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией).

Всего, по данным Минобороны, с заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 2439 бойцов ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что сдавшихся с «Азовстали» неизбежно ждет трибунал.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Статьи

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины и защите населения Донбасса. Минобороны при этом заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.



Украина в ответ на российскую спецоперацию объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой, а западные страны начали вводить санкции против России.