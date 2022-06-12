Москалькова заявила, что родные военнопленных ВСУ просят не возвращать их

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Как сделать тревел-политику компании максимально эффективной РБК и Trivio, 16:10
Умер журналист и отец Валерии Гай Германики Игорь Дудинский Общество, 15:45
В «Спартаке» назвали «немножко ангажированным» решение РФС по Суперкубку Спорт, 15:32
Володин предупредил о ядерном конфликте после слов экс-министра Польши Политика, 15:25
«Макдоналдс»: перерождение бренда в России Бизнес, 15:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:15
Домен «нового Макдоналдса» выставили на продажу почти за ₽300 млн Бизнес, 15:11
Тарпищев назвал символичной победу россиянки на турнире WTA в День России Спорт, 15:01
Москалькова заявила, что родные военнопленных ВСУ просят не возвращать их Политика, 14:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:48
Путин назвал, что делает российский народ непобедимым Политика, 14:35
Россиянка обыграла 6-ю ракетку мира и выиграла турнир WTA Спорт, 14:29
Тарасова словами «лишают жизни» оценила затягивание дела Валиевой в WADA Спорт, 14:25
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 14:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова заявила, что родные военнопленных ВСУ просят не возвращать их

Москалькова: родные украинских военнопленных просят не возвращать их сыновей домой
По словам омбудсмена, матери украинских военнопленных обращаются с просьбами не возвращать их сыновей на Украину из-за опасений репрессий или повторного отправления на фронт
Пункт временного содержания украинских военнопленных
Пункт временного содержания украинских военнопленных (Фото: РИА Новости)

Матери украинских военнопленных, содержащихся в России, стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину из-за опасений, что молодых людей либо заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Когда я проводила в Севастополе прием украинских граждан, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе [их семьям]. Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям», — сказала Москалькова.

Кроме этого, по ее словам, аналогичные обращения поступили от двух украинских военнопленных. «Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», — пояснила омбудсмен.

Москалькова сообщила об отказе Киева от договоренностей по военнопленным
Политика
Татьяна Москалькова

С начала российской военной операции на Украине в российский плен сдались 6,5 тыс. украинских военных, говорил 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу. О самом большом количестве сдавшихся за сутки украинских военных сообщал 19 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, россиянам тогда сдался 771 боец украинского батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией).

Всего, по данным Минобороны, с заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 2439 бойцов ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что сдавшихся с «Азовстали» неизбежно ждет трибунал.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины и защите населения Донбасса. Минобороны при этом заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.

Украина в ответ на российскую спецоперацию объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой, а западные страны начали вводить санкции против России.


 

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Татьяна Москалькова Военная операция на Украине военнопленные пленные
Материалы по теме
В МИДе отказались считать осужденных в ДНР иностранцев военнопленными
Политика
В парламенте ДНР исключили обмен пленных иностранцев
Политика
В Херсонской области заявили об отказе размещать российских военнопленных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter