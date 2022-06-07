Шойгу сообщил о сдаче в плен 6,5 тыс. украинских военных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Как наверняка заинтересовать инвестора: 12 этапов успешной презентации Pro, 14:33
Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом-афроамериканцем Общество, 14:32
IBM объявила о прекращении работы в России Бизнес, 14:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:27
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 14:27
«Ак Барс» начал переговоры о переходе хоккеиста «Тампа-Бэй» Спорт, 14:23
Гендиректор «Уфы» сообщил о смене названия клуба Спорт, 14:19
Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу Общество, 14:17
Компания Мащицкого вышла из платинового проекта в Зимбабве Бизнес, 14:16
В РФС рассказали о замене «Факела» в РПЛ в случае проблем со стадионом Спорт, 14:12
Песков не подтвердил соглашение с Турцией по вывозу зерна с Украины Политика, 14:12
Цены на природный газ в США поднялись до максимума с августа 2008 года Инвестиции, 14:10
Рынок автокредитов в России снизился на 35% Авто, 14:04
Дешевые ошибки: как проверить бизнес-гипотезу меньше чем за тысячу рублей Pro, 14:03
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу сообщил о сдаче в плен 6,5 тыс. украинских военных

По словам главы Минобороны, за сутки в плен сдались 126 украинских военных. Накануне в Киеве заявляли, что из общего количества пленных более 2,5 тыс человек являются сдавшимися на «Азовстали» в Мариуполе *
Фото: Алексей Александров / AP
Фото: Алексей Александров / AP

Российским силам, проводящим спецоперацию на Украине, сдались около 6,5 тыс. украинских военных. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их [пленных] общее количество составляет 6489 человек», — сказал он.

Министр также рассказал, что за последние десять дней российские военные уничтожили 51 единицу военной техники, поставленную зарубежными странами. В частности, уничтожены 12 бронированных машин, 21 гаубица калибра 155-мм, две реактивные системы залпового огня и 16 беспилотников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По словам министра, российские силы получили контроль над «значительной частью Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца». Шойгу рассказал, что военными взяты города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов.

О самом большом количестве сдавшихся за сутки украинских военных сообщал 19 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, россиянам тогда сдался 771 боец украинского батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией). Они находились на заблокированном комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС «Оставлять ли наследство детям?» Отвечают российские предприниматели
Статьи

Тогда Конашенков заявлял, что всем пленным, которые нуждаются в стационарном лечении, оказывается помощь в медучреждениях Донецкой народной республики.

Накануне, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в плену в России находятся более 2,5 тыс. украинских военных с завода «Азовсталь». Вопросом обмена пленных, по его словам, занимается Главное управление разведки (ГУР).

Россия и Украина проводят обмены пленными: как правило, меняют отдельные группы военнослужащих и гражданских лиц. Например, 6 мая украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что на Украину в тот день вернулись 41 человек, в том числе 13 гражданских лиц. Российские власти не сообщали об этом обмене пленными.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины и защите населения Донбасса. Минобороны при этом заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.

Украина в ответ на российскую спецоперацию объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой, а западные страны начали вводить санкции против России.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина спецоперация пленные Сергей Шойгу
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Зеленский подтвердил сдачу в плен 2,5 тыс. военных с «Азовстали»
Политика
Москалькова сообщила Путину о беспокойстве за пленных на Украине
Политика
В Херсонской области заявили об отказе размещать российских военнопленных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter