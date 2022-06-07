Шойгу сообщил о сдаче в плен 6,5 тыс. украинских военных

По словам главы Минобороны, за сутки в плен сдались 126 украинских военных. Накануне в Киеве заявляли, что из общего количества пленных более 2,5 тыс человек являются сдавшимися на «Азовстали» в Мариуполе *

Фото: Алексей Александров / AP

Российским силам, проводящим спецоперацию на Украине, сдались около 6,5 тыс. украинских военных. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их [пленных] общее количество составляет 6489 человек», — сказал он.

Министр также рассказал, что за последние десять дней российские военные уничтожили 51 единицу военной техники, поставленную зарубежными странами. В частности, уничтожены 12 бронированных машин, 21 гаубица калибра 155-мм, две реактивные системы залпового огня и 16 беспилотников.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По словам министра, российские силы получили контроль над «значительной частью Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца». Шойгу рассказал, что военными взяты города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов.

О самом большом количестве сдавшихся за сутки украинских военных сообщал 19 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, россиянам тогда сдался 771 боец украинского батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией). Они находились на заблокированном комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

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Тогда Конашенков заявлял, что всем пленным, которые нуждаются в стационарном лечении, оказывается помощь в медучреждениях Донецкой народной республики.

Накануне, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в плену в России находятся более 2,5 тыс. украинских военных с завода «Азовсталь». Вопросом обмена пленных, по его словам, занимается Главное управление разведки (ГУР).

Россия и Украина проводят обмены пленными: как правило, меняют отдельные группы военнослужащих и гражданских лиц. Например, 6 мая украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что на Украину в тот день вернулись 41 человек, в том числе 13 гражданских лиц. Российские власти не сообщали об этом обмене пленными.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины и защите населения Донбасса. Минобороны при этом заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.

Украина в ответ на российскую спецоперацию объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой, а западные страны начали вводить санкции против России.