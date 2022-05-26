Обвинение на Украине запросило для российских военных 12 лет тюрьмы

Александра Бобыкина и Александра Иванова обвиняют в обстреле Харьковской области

Александр Бобыкин и Александр Иванов (Фото: VolodymyrZolkin / YouTube)

Обвинение на Украине запросило для двух российских военных по 12 лет лишения свободы, судебное заседание проходит в Полтавской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию заседания.

Александра Бобыкина и Александра Иванова обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Оглашение приговора назначено на 31 мая на 11:00 (время совпадает с московским). 12 лет тюремного заключения — максимальный срок по той части статьи, по которой их обвиняют (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщала прокуратура Харьковской области в начале мая, один из пленных был заряжающим реактивной системы залпового огня «Град», второй — наводчиком. По данным следствия, они обстреляли «объекты критичной инфраструктуры и жилые постройки» в Харьковской области.

По данным ТСН, который ссылается на трансляцию первого судебного заседания (состоялось 19 мая), военнослужащие полностью признали свою вину и согласились давать показания. Из-за этого прокурор просил рассматривать дело без исследования доказательств, военные не возражали, пишет портал.

Это второй судебный процесс над российскими военными на Украине, попавшими в плен. 23 мая суд в Киеве вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого также обвиняют по ст. 438 УК Украины, но по ч. 2 (нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством). 21-летнего Шишимарина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорили к пожизненному заключению.

Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер, неоднократно заявляли в Минобороны.