В Госдуме сообщили, что часть пленных военных ВСУ содержится в России

По словам главы комитета Госдумы по обороне Картаполова, в России находятся те пленные, в отношении которых подтверждается факт преступлений против российских граждан

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Часть сдавшихся в плен украинских военных находится в России, с ними проводятся следственные действия. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Часть сдавшихся в плен находятся в России, часть там (в Донбассе). В России находятся те, в отношении которых подтверждается факт преступления против граждан России, и с ними проводятся следственные действия», — сказал депутат.

Он отметил, что все лица, которые сдаются в плен, проверяются на причастность к возможным военным преступлениям, и, если их признают невиновными, то у них есть два варианта: или получать гражданство России или ждать очереди на обмен и возвращаться на Украину.

По его словам, многие из сдавшихся в плен украинских военных высказывают желание получить российское гражданство и не хотят возвращаться на Украину.

С начала российской военной операции на Украине в российский плен сдались 6,5 тыс. украинских военных, говорил 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу. О самом большом количестве сдавшихся за сутки украинских военных 19 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, россиянам тогда сдался 771 боец украинского батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией).

Всего, по данным Минобороны, с заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 2439 бойцов ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что сдавшихся с «Азовстали» неизбежно ждет трибунал.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

24 июня источник ТАСС сообщил о более 800 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым за несколько дней интенсивных боев. Спустя сутки российское Минобороны сообщило, что союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в Лисичанск и ведут бои в черте города.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что матери украинских военнопленных, содержащихся в России, стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину из-за опасений, что молодых людей либо заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям.

Кроме того, по ее словам, аналогичные обращения поступили от двух украинских военнопленных. «Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», — указала омбудсмен.