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Украинская церковь попросила «лишить престола» патриарха Кирилла

В Православной церкви Украины призвали «разорвать оковы духовного рабства» и не подчиняться Московскому патриархату. Настоятель ПЦУ призвал Вселенского патриарха лишить главу РПЦ престола патриарха за поддержку спецоперации
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний (Фото: Православна Церква України)

Одним из проводников идеологии «русского мира» стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, из-за чего в церкви происходит разделение по национальному признаку, Константинопольский патриарх Варфоломей должен лишить его престола патриарха, заявил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний после литургии, его слова приводит сайт церкви. ПЦУ была провозглашена в 2018 году.

«Осуждаем это и обращаемся к Вселенскому Патриарху <...> с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола. Ибо не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки — в крови», — сказал Епифаний.

Он добавил, что идеология «русского мира» распространяется Московским патриархатом в качестве «еретического течения этнофилетизма» (филетизм — тенденция приносить общецерковные интересы в жертву национально-политическим. — РБК). Епифаний призвал «оставить неканоническую подчиненность» РПЦ и «разорвать оковы духовного рабства».

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Ранее, 24 мая, в Киеве состоялся Архиерейский Собор ПЦУ, по его результатам участники призвали Епифания добиться привлечения к «канонической ответственности» патриарха Кирилла и лишения его престола патриарха.

РБК обратился за комментарием в синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и в отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Православная церковь Украины провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве (там же выбрали Епифания) по решению Константинопольского патриархата предоставить ей автокефалию. Он указывал, что РПЦ придется принять это изменение, поскольку Вселенский патриархат наделен исключительными правами, основанными на решении Вселенских соборов. «Нравится это нашим русским братьям или нет, довольно скоро они последуют [этому] решению», — подчеркнул Варфоломей.

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Митрополит&nbsp;Варсонофий (в центре) и Владимир Легойда (справа)

В Московском патриархате критиковали решение, выражая уверенность, что в православном мире «едва ли» признают новую церковь, ее главу. «Раскольники выбрали раскольника», — сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков. Он утверждал, что для РПЦ «это событие ровно ничего не означает.

В РПЦ также заявили о «нулевом» каноническом значении произошедшего. «На Украине был один митрополит Киевский — Онуфрий, так и остается», — настаивал в беседе с РБК глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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В середине апреля патриарх Кирилл призвал россиян «в это непростое для нашего Отечества время всем сплотиться, в том числе и вокруг власти».

В начале мая во время службы в главном храме Вооруженных сил он заявил, что судьба России зависит от воинского долга и того, насколько «душу свою по заповеди Божией вы способны положить». При этом он отверг обвинения в милитаристском характере своих высказываний. «глупости все это», — подчеркнул Кирилл.


 

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