Роскомнадзор разблокировал сайт Tor

Саратовский райсуд постановил заблокировать сайт браузера Tor еще в 2017 году, однако фактически он был заблокирован лишь в начале декабря 2021 года. Решение о блокировке сайта отменили 19 мая

Фото: РБК

Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor на территории России, исполнив решение Саратовского областного суда. Об этом cообщила адвокат правозащитного проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина, которая представляла интересы The Tor Project, Inc. в суде.

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало. Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя РКН участвовал в процессе. Только через месяц мы получили ответ, что «в скором времени мы разблокируем этот сайт», и вот наконец-то это произошло!» — сказала она.

Саратовский райсуд постановил заблокировать сайт браузера Tor еще в 2017 году. Прокуратура требовала это из-за возможности получать через Tor доступ к сайтам с экстремистскими материалами. Тем не менее Роскомнадзор заблокировал сайт Tor лишь в начале декабря прошлого года. В пресс-службе ведомства тогда сообщили РБК, что сайт браузера Tor попал в реестр запрещенной информации из-за «размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

По данным разработчиков, на тот момент Россия была второй в мире страной по числу пользователей Tor, браузер использовали более 300 тыс. россиян ежедневно — это 15% от всех его пользователей. После блокировки представители The Tor Project, Inc. обжаловали решение суда.

Саратовский райсуд отменил решение о блокировке сайта браузера Tor 19 мая 2022 года. Он согласился с доводами представителей The Tor Project, Inc., которые заявляли, что дело рассматривалось без привлечения самой компании. «Учитывая, что при рассмотрении спора районный суд не привлек к участию в деле владельца сайта, тем самым допустив нарушения норм процессуального права, которые являются существенными и непреодолимыми, Саратовский областной суд отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — говорилось в релизе суда.

Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете, таким образом, скрываются. Разработчик браузера — американская некоммерческая организация Tor Project.