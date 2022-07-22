Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor на территории России, исполнив решение Саратовского областного суда. Об этом cообщила адвокат правозащитного проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина, которая представляла интересы The Tor Project, Inc. в суде.
«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало. Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя РКН участвовал в процессе. Только через месяц мы получили ответ, что «в скором времени мы разблокируем этот сайт», и вот наконец-то это произошло!» — сказала она.
Саратовский райсуд постановил заблокировать сайт браузера Tor еще в 2017 году. Прокуратура требовала это из-за возможности получать через Tor доступ к сайтам с экстремистскими материалами. Тем не менее Роскомнадзор заблокировал сайт Tor лишь в начале декабря прошлого года. В пресс-службе ведомства тогда сообщили РБК, что сайт браузера Tor попал в реестр запрещенной информации из-за «размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».
По данным разработчиков, на тот момент Россия была второй в мире страной по числу пользователей Tor, браузер использовали более 300 тыс. россиян ежедневно — это 15% от всех его пользователей. После блокировки представители The Tor Project, Inc. обжаловали решение суда.
Саратовский райсуд отменил решение о блокировке сайта браузера Tor 19 мая 2022 года. Он согласился с доводами представителей The Tor Project, Inc., которые заявляли, что дело рассматривалось без привлечения самой компании. «Учитывая, что при рассмотрении спора районный суд не привлек к участию в деле владельца сайта, тем самым допустив нарушения норм процессуального права, которые являются существенными и непреодолимыми, Саратовский областной суд отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — говорилось в релизе суда.
Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете, таким образом, скрываются. Разработчик браузера — американская некоммерческая организация Tor Project.