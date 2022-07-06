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«Новую газету» оштрафовали на ₽300 тыс. по статье о фейках

В суде не уточнили, какие публикации стали поводом для такого решения. «Новая газета» в конце марта прекратила выпуск до конца спецоперации на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 300 тыс. руб. за распространение в СМИ «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшее угрозу вреда жизни или здоровью граждан либо массового нарушения общественного порядка (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда, не уточнив, что стало поводом для составления административного протокола.

РБК обратился за комментарием в редакцию «Новой газеты».

В конце марта издание после двух предупреждений от Роскомнадзора приостановило выпуск печатной и интернет-версии до окончания спецоперации на Украине. Оба предупреждения регулятора были связаны с отсутствием маркировки НКО-иноагента в материале. После двух предупреждений Роскомнадзора в год у СМИ могут отозвать лицензию.

В день первого предупреждения главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов объявил, что продаст свою нобелевскую медаль и передаст деньги в фонд помощи украинским беженцам. Он призвал прекратить огонь, обменять пленных и открыть гуманитарные коридоры. В конце июня медаль Муратова продали на аукционе за $103,5 млн.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» создали издание «Новая газета. Европа», его главным редактором стал Кирилл Мартынов. Создатели подчеркивали, что это самостоятельный независимый проект, а не филиал «Новой газеты». В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту.

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