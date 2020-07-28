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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске у здания КГБ задержали журналистов

Сотрудники правоохранительных органов объяснили задержание журналистов необходимостью проверить документы и установить личности
Задержание журналиста у здания Комитета госбезопасности Белоруссии
Задержание журналиста у здания Комитета госбезопасности Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусские силовики задержали у здания КГБ республики нескольких журналистов, сообщает портал Tut.by.

«Среди задержанных — журналист Tut.by Елена Толкачева, журналисты телеканала «Белсат» Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Игорь Ильяш и фотокорреспондент агентства ТАСС в Минске Наталья Федосенко», — говорится в сообщении.

По данным издания, журналисты собрались, чтобы освещать подачу ходатайства об изменении меры пресечения арестованному Виктору Бабарико, который собирался участвовать в выборах президента.

Позже корреспондент Tut.by Елена Толкачева рассказала, что всех задержанных на двух микроавтобусах привезли в Заводское РУВД. «Нами занимался заместитель начальника милиции общественной безопасности Сергей Варейко. Ему позвонил какой-то генерал, после разговора с ним и проверки документов нас отпустили», — сообщила она.

Ходатайство в КГБ подала представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. «После того как документы подали представители Бабарико, свои ходатайства стали подавать и обычные люди, некоторые из них зашли в приемную КГБ, некоторые стоят на улице», — отмечает издание.

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<p>Виктор Бабарико</p>

Бабарико с середины июня находится в СИЗО. Его арестовали в рамках дела Белгазпромбанка, который он ранее возглавлял на протяжении почти 20 лет. Бабарико обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании преступно нажитых средств и даче взятки.

Еще один претендент на участие в президентской гонке — Валерий Цепкало, собранные подписи которого забраковала ЦИК, покинул Белоруссию и переехал в Москву. Он заявил, что его предупредили о готовящемся задержании, а также возможных санкциях в отношении его семьи. «У нас один из методов надавить на оппозиционных политиков — их дети. Так было, когда посадили [белорусского оппозиционера Андрея] Санникова и его жену [Ирину Халип], а ребенка отобрали у бабушки. И сдали его в приют, и полгода он был один», — пояснил тогда Цепкало.

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Валерий Цепкало и Вероника Цепкало

Штабы трех оппозиционных кандидатов на выборах президента Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК, 16 июля объявили об объединении своих действий. Вместе будут работать команды не допущенных к выборам Цепкало и Бабарико, а также штаб зарегистрированной ЦИК кандидатом Светланы Тихановской.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана, а также лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, КГБ, задержания, журналисты
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