В Минске у здания КГБ задержали журналистов

Бабарико с середины июня находится в СИЗО. Его арестовали в рамках дела Белгазпромбанка, который он ранее возглавлял на протяжении почти 20 лет. Бабарико обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании преступно нажитых средств и даче взятки.

Еще один претендент на участие в президентской гонке — Валерий Цепкало, собранные подписи которого забраковала ЦИК, покинул Белоруссию и переехал в Москву. Он заявил, что его предупредили о готовящемся задержании, а также возможных санкциях в отношении его семьи. «У нас один из методов надавить на оппозиционных политиков — их дети. Так было, когда посадили [белорусского оппозиционера Андрея] Санникова и его жену [Ирину Халип], а ребенка отобрали у бабушки. И сдали его в приют, и полгода он был один», — пояснил тогда Цепкало.

Штабы трех оппозиционных кандидатов на выборах президента Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК, 16 июля объявили об объединении своих действий. Вместе будут работать команды не допущенных к выборам Цепкало и Бабарико, а также штаб зарегистрированной ЦИК кандидатом Светланы Тихановской.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана, а также лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень.