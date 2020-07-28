В Минске у здания КГБ задержали журналистов
Белорусские силовики задержали у здания КГБ республики нескольких журналистов, сообщает портал Tut.by.
«Среди задержанных — журналист Tut.by Елена Толкачева, журналисты телеканала «Белсат» Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Игорь Ильяш и фотокорреспондент агентства ТАСС в Минске Наталья Федосенко», — говорится в сообщении.
По данным издания, журналисты собрались, чтобы освещать подачу ходатайства об изменении меры пресечения арестованному Виктору Бабарико, который собирался участвовать в выборах президента.
Позже корреспондент Tut.by Елена Толкачева рассказала, что всех задержанных на двух микроавтобусах привезли в Заводское РУВД. «Нами занимался заместитель начальника милиции общественной безопасности Сергей Варейко. Ему позвонил какой-то генерал, после разговора с ним и проверки документов нас отпустили», — сообщила она.
Ходатайство в КГБ подала представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. «После того как документы подали представители Бабарико, свои ходатайства стали подавать и обычные люди, некоторые из них зашли в приемную КГБ, некоторые стоят на улице», — отмечает издание.