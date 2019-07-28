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3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» необходимо получить в ближайшие недели, уверены собеседники газеты. В противном случае оператор Nord Stream AG просто не успеет достроить газопровод в срок
Судно Audacia, прокладывающее трубы для «Северного потока-2» в районе немецкого острова Рюген. 7 ноября 2018 года (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Запуск второй нитки российского газопровода по срокам должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину — 31 декабря 2019 года.

«Если в следующие несколько недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок», — сказал изданию высокопоставленный источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG. Второй источник газеты назвал август критическим для проекта. «Уже почти август, и это заставляет беспокоиться, если ни паниковать», — сказал он FT.

Кроме того, даже если разрешение будет получено в августе, любые дополнительные задержки могут стать критическими для проекта и привести к неминуемому срыву сроком поставок газа, отмечает Financial Times.

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Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года

«Северный поток-2» — это две нитки газопровода, который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Протяженность трубы составит более 1,2 тыс. км, стоимость оценивается в €9,5 млрд. Прокладывает трубопровод дочерняя компания «Газпрома» — Nord Stream AG.

Как ранее говорил РБК Райнер Зеле, глава австрийской OMV, которая является одним из главных партнеров «Газпрома» по строительству газопровода, задержка в строительстве «Северного потока-2» приведет к росту цен на газ в Европе. По его словам, на то, чтобы проложить газопровод именно через воды Дании, понадобятся один-два месяца.

Nord Stream AG получила национальные разрешения почти во всех юрисдикциях, через которые по проекту будет проходить газопровод (в России, Германии, Финляндии, Швеции). Единственной страной, не согласовавшей маршрут газопровода в своих территориальных водах, является Дания.

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Райнер Зеле — РБК: «Проекты в России будем делать только с Миллером»

На рассмотрении в Копенгагене сейчас находятся три заявки на различные маршруты. Последняя из них была подана в апреле 2019 года и предполагает прокладку трубы в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм. Еще две заявки, поданные ранее, предполагают маршрут в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и в ее исключительной экономической зоне к северо-западу от этого острова.

В конце июня глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA), которое должно согласовать прокладку газопровода, говорил, что сейчас третий вариант является наиболее приемлемым. По его словам, задержка не связана с политическими причинами, а вызвана опасениями за экологию Балтийского моря.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее допускал, что строительство газопровода может быть задержано. По его словам, если это и произойдет, задержка будет незначительной.

РБК направил запрос в Nord Stream AG.

Автор: Наталья Демченко
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Дания, разрешение, «Северный поток-2»
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