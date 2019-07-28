FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц

Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» необходимо получить в ближайшие недели, уверены собеседники газеты. В противном случае оператор Nord Stream AG просто не успеет достроить газопровод в срок

Судно Audacia, прокладывающее трубы для «Северного потока-2» в районе немецкого острова Рюген. 7 ноября 2018 года (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Запуск второй нитки российского газопровода по срокам должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину — 31 декабря 2019 года.

«Если в следующие несколько недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок», — сказал изданию высокопоставленный источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG. Второй источник газеты назвал август критическим для проекта. «Уже почти август, и это заставляет беспокоиться, если ни паниковать», — сказал он FT.

Кроме того, даже если разрешение будет получено в августе, любые дополнительные задержки могут стать критическими для проекта и привести к неминуемому срыву сроком поставок газа, отмечает Financial Times.