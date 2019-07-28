FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц

Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Запуск второй нитки российского газопровода по срокам должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину — 31 декабря 2019 года.
«Если в следующие несколько недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок», — сказал изданию высокопоставленный источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG. Второй источник газеты назвал август критическим для проекта. «Уже почти август, и это заставляет беспокоиться, если ни паниковать», — сказал он FT.
Кроме того, даже если разрешение будет получено в августе, любые дополнительные задержки могут стать критическими для проекта и привести к неминуемому срыву сроком поставок газа, отмечает Financial Times.