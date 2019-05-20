Миллер допустил «незначительную» задержку постройки «Северного потока-2»

Задержка сдачи газопровода «Северный поток-2», запланированной на конец 2019 года, если и будет, то «совсем-совсем незначительная», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Проект пока не получил разрешения от властей Дании

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Строительство газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2» из России в Германию, который планировалось сдать до конца 2019 года, если и будет задержано, то «незначительно». Об этом заявил глава правления «Газпрома» (единственный акционер проектной компании Nord Stream-2) Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно», — сказал Миллер, добавив, что работы по строительству газопровода ведутся «ритмично» и атмосфера вокруг проекта «и так не плохая». По его словам, уже пройден «экватор» «Северного потока-2» — в Балтийском море уложено уже 50,6% от общей протяженности газопровода (1241 км) и профинансировано четыре пятых всех затрат, которые оценивались в €9,5 млрд.

Еще в конце марта глава «Газпрома» говорил, что нет «каких-то фатальных юридических препятствий», которые позволили бы говорить о том, что компания не сможет завершить строительство «Северного потока-2» до конца 2019 года.



Однако на прошлой неделе стало известно, что Nord Stream 2 допустила перенос завершения строительства «Северного потока-2» на вторую половину 2020 года, если Дания, через воды которой должен пройти газопровод, потребует смены маршрута. Об этом говорится в докладе проектной компании к заявке, направленной в Датское энергетическое агентство. «Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в немецких, шведских и финских водах. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — указано в докладе.

Позже в компании уточнили, что ввод газопровода в 2020 году касается только третьего варианта маршрута в Дании, заявка по которому была подана в апреле 2019 года (предполагает прокладку маршрута в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм), так как работа по ней потребует определенного времени. До этого проектная компания направила заявки по двум другим маршрутам — в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и в ее исключительной экономической зоне к северо-западу от этого острова, но по обеим до сих пор не получила ответа. Причем первая была подана еще два года назад.