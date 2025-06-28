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Война Израиля и Ирана ,  
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The Times узнала, что Израиль готовил операцию против Ирана 15 лет

The Times: Израиль готовил операцию против Ирана с 2010 года
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Агенты «Моссада» проникли на многие ядерные и военные объекты Ирана, а также в КСИР, это позволило Израилю собрать данные, необходимые для атаки, а также провести другие операции
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

Израиль годами собирал информацию об иранской ядерной программе и внедрял своих разведчиков на местах, а подготовка атаки, которая превратилась в 12-дневную июньскую войну, шла с 2010 года, пишет The Times со ссылкой на документы израильской разведки и источники.

В то время появились данные об ускорении разработки Ираном ядерного оружия, кроме того, в 2010 году был ликвидирован один из иранских ученых-ядерщиков, а позднее и другие. В ходе прошедшей операции погибли еще несколько физиков.

Израиль выяснил, что ядерная программа Ирана не ограничивалась крупнейшими центрами в Фордо, Натанзе и Исхафане. Для этих комплексов разведчики составили карты, чтобы уничтожить ключевые объекты. Подземные части Фордо помогли разрушить США в ходе удара с применением противобункерных бомб. Также американцы атаковали цели в Натанзе и Исхафане. Израиль нанес удары и по расположенным в других местах центрам расчетов и лабораториям, ангарам, производственным площадкам и т.д.

Целью Израиля также были объекты, связанные с производством Ираном ракет, туда тоже проникли агенты «Моссада». Было установлено, что республика намеревалась производить десятки дальнобойных баллистических ракет в месяц, чтобы получать их по 1 тыс. в год и создать запас в 8 тыс. единиц. Были поражены и центры наведения, навигации, управления ракетами.

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Политика
Фото:Maxar Technologies / Reuters

Война между Израилем и Ираном продолжалась с 13 по 24 июня. Она началась с израильских ударов по иранской территории, на которые Тегеран ответил своими ударами по Израилю. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США. На следующий день Тегеран атаковал американскую военную базу в Катаре.

До войны США и Иран вели переговоры о новой ядерной сделке. Израиль обосновал начало своей операции близостью Тегерана к созданию ядерного оружия. Об этом же заявлял и Вашингтон. Иран же отрицал, что намерен получить ядерные ракеты, но настаивал, что имеет право на мирный атом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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