Президент Ирана отверг «обнуление» ядерной программы страны

Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы, но не согласится с ее «обнулением», заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говорится на сайте пресс-службы Пезешкиана.

«Мы не приемлем обнуления ядерной деятельности ни при каких обстоятельствах», — приводит слова иранского президента пресс-служба.

При этом Пезешкиан в разговоре с Макроном выразил готовность к диалогу и сотрудничеству для «укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана».

Иранский президент напомнил, что Тегеран «никогда не собирался и не собирается производить ядерное оружие». Вместе с тем нельзя просить Иран отказаться от мирной атомной программы, добавил он.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории.

Израиль несколько раз атаковал ядерные объекты Ирана. 21 июня он нанес удар по цеху по производству центрифуг в Исфахане.

На прошлой неделе очередной израильский удар пришелся по подземным залам центра обогащения урана в Натанзе, который считается одним из важнейших объектов иранской ядерной программы.