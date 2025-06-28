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Война Израиля и Ирана ,  
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CNN узнал, почему США не атаковали один из объектов Ирана при помощи бомб

CNN: США не сбросили бомбу на объект в Исфахане, он находится слишком глубоко
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Глава комитета начальников штабов США Дэн Кейн считает, что бомбы GBU-57 MOP не смогли бы поразить объект в Исфахане, так как подземные хранилища находятся слишком глубоко под землей. По центру ударили крылатыми ракетами
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

США не стали атаковать один из иранских ядерных объектов в Исфахане при помощи противобункерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordinance Penetrator (MOP), поскольку он расположен слишком глубоко под землей, и оружие вряд ли бы показало эффективность, передает CNN со ссылкой на комментарии главы Объединенного комитета начальников штабов, генерал-лейтенанта ВВС Дэна Кейна.

Три источника сообщили телеканалу, что Кейн в четверг, 26 июня, выступил на закрытом брифинге для членов конгресса, где и прозвучала эта оценка. В нем участвовали также министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

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Исфаханский центр ядерных исследований — крупнейший в стране, с тремя небольшими исследовательскими реакторами китайского производства, он находится к юго-востоку от города Исфахан. Соединенные Штаты считают, что на этом объекте под землей хранилась большая часть имевшихся у Тегерана запасов обогащенного урана, отмечает CNN. С этим согласно и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Во время атаки в ночь на 22 июня Соединенные Штаты ударили по наземным объектам в Исфахане крылатыми ракетами Tomahawk, которые выпустили с подводной лодки. Против двух других иранских ядерных центров — в Фордо и Натанзе — были применены более дюжины бомб MOP, которые сбросили американские бомбардировщики B-2.

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Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил CNN, что часть ядерной инфраструктуры Ирана «находится так глубоко под землей, что до нее невозможно добраться». «Поэтому у них есть возможность переместить большую часть того, что уцелело, в районы, где их не достанут американские бомбардировки», — признал законодатель.

По оценке разведки США, которую приводили CNN и The New York Times, американские удары не уничтожили основных компонентов иранской ядерной программы, как ранее утверждали в Пентагоне, а лишь отбросили ее на несколько месяцев. Президент Дональд Трамп обвинил СМИ во лжи.

По данным МАГАТЭ на середину мая, у Ирана было почти 409 кг высокообогащенного урана. Агентство допускает, что значительная часть запасов уцелела. В Тегеране заявляли, что вывезли их из ядерных центров заранее, до атаки США.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран ядерные объекты Иранская ядерная программа США бомба GBU-57 MOP
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