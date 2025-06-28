NYT сообщила о постепенной потере Киевом ресурсов для сделки с США
Число месторождений редкоземельных металлов, к которым имеет доступ Украина, сокращается из-за продвижения российских военных. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что Украина потеряла ценное месторождение лития в ДНР и осталась без критически важного актива для экономического партнерства с Соединенными Штатами. Об этом ранее также писала газета Le Figaro.
По данным обоих изданий, речь идет о месторождении в Шевченко в ДНР. Всего, как писала Le Figaro, Украина потеряла два из четырех месторождений лития — не только в Шевченко, но и в Крутой Балке Запорожской области.
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