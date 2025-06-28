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Политика ,  
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NYT сообщила о постепенной потере Киевом ресурсов для сделки с США

NYT: продвижение сил России лишает Украину ресурсов для сделки с США

Число месторождений редкоземельных металлов, к которым имеет доступ Украина, сокращается из-за продвижения российских военных. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что Украина потеряла ценное месторождение лития в ДНР и осталась без критически важного актива для экономического партнерства с Соединенными Штатами. Об этом ранее также писала газета Le Figaro.

По данным обоих изданий, речь идет о месторождении в Шевченко в ДНР. Всего, как писала Le Figaro, Украина потеряла два из четырех месторождений лития — не только в Шевченко, но и в Крутой Балке Запорожской области.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина месторождения Военная операция на Украине США
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