NYT рассказала о первых шагах Киева по реализации ресурсной сделки с США
Киев приступил к реализации сделки с США по минерал, одобрив разработку рекомендаций по открытию торгов компаниями на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников.
Добра — одно из крупнейших в Украине месторождений лития, минерала, имеющего решающее значение для производства аккумуляторов.
Половина доходов, которые украинское правительство получает от добычи полезных ископаемых, согласно сделке, поступит в совместный инвестиционный фонд США и Украины (Reconstruction Investment Fund — RIF). Затем эти доходы будут реинвестировать в экономику Украины, хотя США также будут претендовать на часть.
Разработка рекомендаций должна занять несколько недель, Киев все еще в праве принять решение не запускать торги.
Среди вероятных участников торгов — консорциум инвесторов, в который входят TechMet, инвестиционная фирма в сфере энергетики, частично принадлежащая правительству США, и миллиардеру, другу президента Дональда Трампа — Рональду С. Лаудеру, уточнило NYT.
США и Украина подписали сделку по минералам 1 мая. Документ они обсуждали с начала февраля. Соглашение предполагает создание RIF. Средства в него пойдут от доходов Украины от полезных ископаемых. Их планируют инвестировать в новые проекты и восстановление страны.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко объясняла, что RIF будет инвестировать в проекты по добыче минералов, нефти и газа, а также в соответствующую инфраструктуру и переработку. В первые десять лет все доходы будут вкладывать исключительно в Украину — ее новые проекты и восстановление, говорила она.
Трамп заявил, что сделкой Украина сможет расплатиться за помощь, которую США ей предоставляли в связи с военной операцией.
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