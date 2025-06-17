NYT: Киев приступил к реализации сделки с США по ресурсам

NYT рассказала о первых шагах Киева по реализации ресурсной сделки с США

Киев приступил к реализации сделки с США по минерал, одобрив разработку рекомендаций по открытию торгов компаниями на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

Добра — одно из крупнейших в Украине месторождений лития, минерала, имеющего решающее значение для производства аккумуляторов.

Половина доходов, которые украинское правительство получает от добычи полезных ископаемых, согласно сделке, поступит в совместный инвестиционный фонд США и Украины (Reconstruction Investment Fund — RIF). Затем эти доходы будут реинвестировать в экономику Украины, хотя США также будут претендовать на часть.

Разработка рекомендаций должна занять несколько недель, Киев все еще в праве принять решение не запускать торги.

Среди вероятных участников торгов — консорциум инвесторов, в который входят TechMet, инвестиционная фирма в сфере энергетики, частично принадлежащая правительству США, и миллиардеру, другу президента Дональда Трампа — Рональду С. Лаудеру, уточнило NYT.

США и Украина подписали сделку по минералам 1 мая. Документ они обсуждали с начала февраля. Соглашение предполагает создание RIF. Средства в него пойдут от доходов Украины от полезных ископаемых. Их планируют инвестировать в новые проекты и восстановление страны.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко объясняла, что RIF будет инвестировать в проекты по добыче минералов, нефти и газа, а также в соответствующую инфраструктуру и переработку. В первые десять лет все доходы будут вкладывать исключительно в Украину — ее новые проекты и восстановление, говорила она.

Трамп заявил, что сделкой Украина сможет расплатиться за помощь, которую США ей предоставляли в связи с военной операцией.