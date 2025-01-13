Пушилин рассказал о перешедших под контроль России месторождениях лития
После занятия российской армией населенного пункта Шевченко в ДНР под контроль России перешли месторождения лития, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России-24».
«Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем России», — отметил глава региона.
Пушилин указал, что украинские силы оборудовали в Шевченко достаточно серьезные укрепления. По мнению главы региона, это связано в том числе с тем, что президент Украины Владимир Зеленский публично предлагал эти месторождения для более активной поддержки Запада.
Минобороны сообщило о взятии Шевченко 11 января.
Пункт о совместной с Западом защите и использовании ресурсов страны, в том числе урана и лития, содержался в «плане победы» Зеленского, представленном осенью. Financial Times писала, что избранного президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером в сентябре как раз заинтересовал пункт о доступе к украинским ресурсам.
Издание «РБК Украина» писало, что пункт о совместной разработке месторождений лития и был написан Киевом с расчетом на американских республиканцев. По мнению украинских властей, если у западных партнеров появится свой бизнес на Украине, то они с большей вероятностью будут защищать эти активы в случае атак.
«Республиканцы смотрят на все прагматично. Условно говоря, вот у вас есть литий на Житомирщине, это понятно, его надо защищать. А что у вас в Донбассе? Уголь? Уголь нам не нужен, у самих есть», — отмечал собеседник издания в высшем военно-политическом руководстве Украины.
В 2022 году в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины говорили, что в стране находятся примерно 5% всех мировых «критического сырья». Министерство оценивало запасы этого минерала в около 500 тыс. тонн.
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