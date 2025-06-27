Киев потерял одно из самых перспективных месторождений лития после взятия Россией Шевченко в ДНР. На этом участке добыча лития может быть менее дорогой, чем на остальных, пишет Figaro. Минобороны заявило о взятии поселка 26 июня

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Украина потеряла два из четырех месторождений лития: в Крутой Балке Запорожской области и Шевченко в ДНР. Последнее является одним из самых перспективных, пишет Le Figaro.

По данным Национальной службы геологоразведки Украины, этот участок содержит более 90% сподумена — силиката лития и алюминия. Украинский центр противодействия коррупции со ссылкой на «представителей горнодобывающего сектора» отмечал, что «выделение лития из петалита, в отличие от отделения его от сподумена, является сложной и капиталоемкой технологией», что делает месторождение в Шевченко «перспективным проектом», передает Figaro.

Остальные три месторождения лития по большей части содержат петалит, поэтому они менее выгодны. Кроме лития, на участке в Шевченко есть и редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово. Как отмечает газета, литий в последнее время значительно подорожал, поскольку является важным компонентом аккумуляторов, производимых для электромобилей. Этот металл называют «белым золотом».

В январе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после взятия Шевченко к России перешли литиевые месторождения, которые «интересны и для Запада». Однако тогда Минобороны докладывало о взятии Шевченко неподалеку от Красноармейска (украинское название — Покровск), а месторождение находится в Шевченко Великоновоселковского района. О занятии этого поселка Минобороны сообщило накануне, назвав этот успех важным этапом наступления.

В докладе Росконгресса в феврале говорилось, что после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России Украина утратила в том числе контроль над Шевченковским литиевым рудным полем с оцененными запасами в 13,8 млн т литиевой руды (содержание оксида лития 1,24%) и месторождением Крутая Балка в Запорожской области, подходящим для открытой добычи.

В начале мая после нескольких месяцев обсуждений США и Украина подписали сделку по минералам, которая предполагает создание фонда, куда пойдут средства от доходов Украины от полезных ископаемых. Их планируют инвестировать в новые проекты и восстановление страны.

Как писала The New York Times на прошлой неделе, Киев приступил к выполнению обязательств по этому соглашению, одобрив подготовку рекомендаций по открытию торгов компаниями на разработку литиевого месторождения Добра в Кировоградской области.