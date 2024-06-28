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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Силовики приехали в школу Нурмагомедова в Махачкале из-за дела о теракте

Силовики приехали в школу единоборств отца Нурмагомедова в Махачкале
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
В школу единоборств Нурмагомедова в Махачкале пришли силовики, поскольку один из боевиков, атаковавших храмы в Дебенте и Махачкале, там тренировался. В самой школе ранее заявляли, что боевик только проходил у них сборы
Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС

Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия в школе единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поводом стало дело о терактах в Дагестане.

Как сообщил корреспондент РБК, находящийся на месте, у входа в школу стоят четыре силовика в масках и с автоматами. Они сообщили, что в школе проходит «мероприятие», но без обысков. Внутри здания работает Центр по противодействию экстремизму, у ворот дежурит СОБР Росгвардии.

В числе боевиков, совершивших нападения в Махачкале и Дербенте 23 июня, был воспитанник школы единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров. В школе тогда заявили, не уточнив имени спортсмена, что он только проходил у них тренировочный сбор.

Позднее в правоохранительных органах республики «Интерфаксу» подтвердили, что проверка в документации в здании школы проводится из-за того, что один из ликвидированных боевиков ранее там тренировался.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Дагестана и пресс-службу СУ СК республики.

Фасад школы единоборств
Фасад школы единоборств
(Фото: Мария Лисицына / РБК)

Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова открылась в декабре 2019 года, ее основателями стали сам заслуженный тренер России и его сын. Как уточняется на сайте школы, занятия в ней проводятся под присмотром тренеров, которые становятся для учеников «мастерами, наставниками и друзьями». Бойцов при этом распределяют по группам в зависимости от уровня физической подготовки. В 2020 году Нурмагомедов-старший умер, после этого школе присвоили его имя.

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23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб 21 человек, из них 16 — полицейские. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. В ходе оперативных мероприятий были ликвидированы шестеро боевиков. По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Организатором нападения, по данным следствия, был один из сыновей экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. В атаке на церкви и синагоги Дербента и Махачкалы участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль Омаровы. В терактах также принимали участие два племянника жены чиновника, сообщал источник РБК, остались они живы или погибли, собеседник не уточнил.

Магомеда Омарова на следующий день после теракта сняли с должности главы Сергокалинского района, а также исключили из «Единой России». Еще через день его арестовали на десять суток из-за мелкого хулиганства — причиной стала нецензурная брань в общественном месте. Кроме этого были арестованы шестеро сыновей экс-чиновника (всего у него восемь сыновей).

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
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Школа теракт единоборства Махачкала Дагестан обыски Хабиб Нурмагомедов
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