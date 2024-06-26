Причиной ареста отца предполагаемых боевиков в Дагестане стал мат

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Отца предполагаемых участников теракта в Дагестане — экс-главу Сергокалинского района Омарова — отправили под арест на 10 суток за нецензурную брань. После нападений его уволили с должности и исключили из «Единой России»

Магомед Омаров (Фото: пресс-служба Ленинского суда Махачкалы / ТАСС)

Причиной задержания бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова после терактов в республике, в которых участвовали его сыновья, стала нецензурная брань в общественном месте, следует из постановления Ленинского городского суда Махачкалы.

Согласно документу, Омаров 24 июня в 22:45, выйдя из автомобиля, «у проезжей части дороги выражался нецензурной бранью, в присутствии мимо проходящих граждан тем самым, нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу».

О задержании экс-главы дагестанского района источник РБК в силовых структурах и дербентский телеграм-канал «Жемчужина Юга» сообщили вечером 23 июня, в день теракта. Собеседник РБК рассказал, что его допрашивают сотрудники ФСБ.

В ходе судебного заседания 25 июня Омаров не признал вину. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве — ч. 1 ст. 20.1 КоАП и отправил под административный арест на десять суток, срок исчисляется с 23:00 24 июня. Решение может быть обжаловано.

«Суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, наличие смягчающих, отягчающих обстоятельств, и то, что административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, и не считает возможным назначить наказание в виде штрафа, полагая, что такой вид наказания не обеспечит исправление нарушителя», — говорится в постановлении.

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. В результате столкновений силовиков с боевиками погиб 21 человек, среди них 16 сотрудников МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

Во время контртеррористической операции были ликвидированы пятеро нападавших. В нападениях участвовали сыновья Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, сообщали ТАСС и Baza. Самого чиновника задержали, исключили из «Единой России» и уволили. Источники «РИА Новости» говорили, что против него могут завести уголовное дело по статье о пособничестве терроризму.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, и проведут ревизию их личных дел.

По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Следственный комитет возбудил дело о теракте.