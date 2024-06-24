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Участник теракта в Дагестане проходил сборы в школе ММА Нурмагомедова

Mash и Shot написали, что в числе террористов был воспитанник школы единоборств Абдулманапа Нурмагомедова. В школе заявили, не уточнив имени спортсмена, что он только проходил у них тренировочный сбор

Один из участников нападения на силовиков в Дагестане действительно проходил тренировочный сбор в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом говорится в заявлении школы в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. СК сообщил о ликвидации пяти боевиков. Телеграм-каналы Mash и Shot, а также RT писали, что одним из них мог быть воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров. Его имя официально правоохранительными органами не называлось.

«Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою и по просьбе одноклубников был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе», — говорится в заявлении школы.

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Фото:Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В организации отметили, что их тренировки регулярно посещают спортсмены со всех уголков России и мира для подготовки к соревнованиям.

Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова открылась в декабре 2019 года, ее основателями стали сам тренер и его сын, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Глава минздрава региона Татьяна Беляева сообщила, что в результате нападений погибли 20 человек, еще 46 пострадали. Ранее СК сообщал о 15 погибших полицейских и четырех жертвах среди гражданских лиц.

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Теги
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) Хабиб Нурмагомедов Махачкала
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