МИД Германии призвал немецких журналистов подумать об отъезде из России
Немецким журналистам следует обдумать свое нахождение в России и подумать об отъезде, заявил представитель МИД Германии Себастиан Фишер на брифинге кабинета министров, передает «РИА Новости».
«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — сказал он.
Фишер напомнил, что немецкий МИД «настоятельно не рекомендует» посещать Россию, что распространяется в том числе и на немецких журналистов, которые находятся в стране.
МИД Германии с февраля 2022 года не раз обращался к гражданам с рекомендацией не ездить в Россию. В марте этого года ведомство ужесточило рекомендации и впервые использовало слово «настоятельно». Также в МИДе подчеркивали, что речь идет в том числе о тех, у кого есть как гражданство Германии, так и России.
Тем не менее в начале июня посол Германии в России Александр Ламбсдорфф по итогам консультаций в Берлине заявил, что немецкие политики, депутаты, эксперты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией.
24 июня ЕС заблокировал на своей территории вещание «Известий», «Российской газеты», «РИА Новости» и Voice of Europe. На следующий день Москва запретила вещание 81 СМИ Евросоюза. Под ограничения попали в том числе немецкие Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). МИД предупреждал о возможных ответных действиях на санкции ЕС против российских медиа.
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