 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Германии призвал немецких журналистов подумать об отъезде из России

МИД Германии рекомендует немецким журналистам, которые находятся в России, рассмотреть вариант отъезда из страны, заявил представитель ведомства Фишер. Он напомнил, что Берлин «настоятельно не рекомендует» посещать Россию
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Немецким журналистам следует обдумать свое нахождение в России и подумать об отъезде, заявил представитель МИД Германии Себастиан Фишер на брифинге кабинета министров, передает «РИА Новости».

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — сказал он.

Фишер напомнил, что немецкий МИД «настоятельно не рекомендует» посещать Россию, что распространяется в том числе и на немецких журналистов, которые находятся в стране.

Дипломаты США назвали запрет СМИ в России возвращением в советское время
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

МИД Германии с февраля 2022 года не раз обращался к гражданам с рекомендацией не ездить в Россию. В марте этого года ведомство ужесточило рекомендации и впервые использовало слово «настоятельно». Также в МИДе подчеркивали, что речь идет в том числе о тех, у кого есть как гражданство Германии, так и России.

Тем не менее в начале июня посол Германии в России Александр Ламбсдорфф по итогам консультаций в Берлине заявил, что немецкие политики, депутаты, эксперты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией.

24 июня ЕС заблокировал на своей территории вещание «Известий», «Российской газеты», «РИА Новости» и Voice of Europe. На следующий день Москва запретила вещание 81 СМИ Евросоюза. Под ограничения попали в том числе немецкие Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). МИД предупреждал о возможных ответных действиях на санкции ЕС против российских медиа.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Германия МИД Германии рекомендации журналисты отъезд
Материалы по теме
У журналистки ORF отозвали лицензию и потребовали выехать из России
Политика
В МИДе заявили о зеркальном отзыве аккредитации у австрийского журналиста
Политика
Дело журналиста WSJ Гершковича будут рассматривать в закрытом режиме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 17:42
Завод Медведчука и Козака на Украине перешел в управление Нацагентства Политика, 20:09
FT узнала о продаже «роскошного» курорта в Италии российским бизнесменом Политика, 20:08
Как оформить погашение ипотеки с помощью материнского капитала Недвижимость, 20:04
«Цифра брокер» запретит пополнение счетов в иностранных валютах Инвестиции, 20:01
Декларацию саммита по Украине подписала еще одна страна Политика, 19:44
МОК назвал новых допущенных на Олимпиаду российских спортсменов Спорт, 19:35
Лидер сборной Англии вернулся в расположение команды на Евро Спорт, 19:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Уоррен Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму $5,3 млрд Инвестиции, 19:21
Менеджер назвал причину смерти автора песни Butterfly Общество, 19:19
Дроны-камикадзе атаковали Белгород Политика, 19:15
Канадцы назвали имена первых шести звезд НХЛ на альтернативный кубок мира Спорт, 19:14
Путин потребовал грамотно распоряжаться деньгами на новые регионы Политика, 19:08
Начал свою работу коалиционный сервис лояльности «Апельсин» Отрасли, 19:07
Какую революцию ждут от квантовых технологий РБК и Сбер, 19:05